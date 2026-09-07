El Gobierno pone en marcha un fondo de $200.000 millones para impulsar los créditos hipotecarios

El Gobierno nacional puso en marcha este lunes la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES destinada a impulsar nuevamente los créditos hipotecarios. El programa contempla una colocación de hasta $200.000 millones entre distintas entidades financieras.

El mecanismo busca que los bancos obtengan fondeo a través del FGS y utilicen esos recursos para otorgar nuevos préstamos hipotecarios destinados principalmente a la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

La licitación contempla dos plazos para los fondos: un año y cinco años. Para acceder al financiamiento, las entidades deberán ofrecer un rendimiento adicional sobre la tasa UVA, con pisos establecidos en 2,5% para el tramo de un año y 4,5% para el de cinco años. El banco que ofrezca un rendimiento superior tendrá mayores posibilidades de obtener el fondeo.

El esquema también establece un límite para la concentración de los recursos: ningún banco podrá recibir más del 20% del monto correspondiente a cada licitación.

Una vez adjudicados los fondos, las entidades tendrán 90 días corridos para transformarlos en créditos hipotecarios. El objetivo es que el dinero no quede inmovilizado en los bancos y llegue efectivamente al mercado de vivienda.

Uno de los puntos centrales para quienes buscan acceder a una vivienda es el límite impuesto sobre la tasa de los préstamos. Los créditos otorgados con estos fondos no podrán superar UVA + 7,50% anual.

Los préstamos ajustados por UVA actualizan su capital de acuerdo con la evolución de esa unidad, vinculada a la inflación. Sobre ese capital actualizado, el banco aplicará el interés correspondiente, que en este programa tendrá como máximo el 7,5% anual. Las entidades podrán establecer distintas condiciones comerciales, pero deberán respetar ese techo.

Entre los bancos que manifestaron interés en participar aparecen Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Provincia, Macro, BBVA, Santander, Galicia, Supervielle y Credicoop.

Algunas entidades ya comenzaron a adaptar sus condiciones. Macro anunció una tasa de 7,5% más UVA para determinados clientes que cobran sus haberes en el banco, mientras que Credicoop redujo su tasa al mismo nivel para quienes perciben allí su sueldo y destinan el préstamo a una primera vivienda.

El Banco Ciudad, por su parte, estableció una tasa de 7,5% más UVA para primera vivienda, con plazos de hasta 25 años. Para segunda vivienda, la tasa informada es de 9,5%. BBVA ya contaba con una tasa de 7,5% más UVA para sus clientes con cuenta sueldo desde marzo.

La iniciativa fue diseñada con participación de distintas áreas del Gobierno. Por el Ministerio de Economía intervinieron el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas Federico Furiase, mientras que por ANSES participaron el director general de Inversiones del FGS, Juan Cruz Micele, y el subdirector ejecutivo de Operación, Raúl Osvaldo Benítez.

La operatoria quedará a cargo del Banco Central, que participó del lanzamiento a través de su vicepresidente segundo, Baltasar Romero Krause.

El Gobierno busca así recuperar el crédito hipotecario como una herramienta de acceso a la vivienda en un contexto en el que las tasas y la inflación habían limitado fuertemente la oferta de préstamos de largo plazo.

La primera licitación será, en ese sentido, la prueba inicial para determinar cuánto interés existe entre los bancos y qué volumen de nuevos créditos puede generar el esquema durante los próximos meses.