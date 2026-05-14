El propietario de un camión fue multado con $1 millón por derramar abono generado por excremento seco de residuos avícolas en la vía pública de La Silleta, localidad de la provincia de Salta. El vehículo fue secuestrado y el dueño de la granja involucrada fue citado a comparecer ante la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON).

El hecho ocurrió el 11 de mayo, cuando personal policial fue alertado sobre la circulación de un camión que había derramado su carga, generando contaminación del suelo y emanación de olores en la zona. El conductor explicó que realizaba el traslado para la firma Granja Escudero, dato que la fiscalía verificó y tomó en cuenta para las actuaciones.

La sanción se aplicó por infracción al artículo 89, que establece multas para quienes arrojen sustancias, basura o residuos en la vía pública, rutas, caminos vecinales u otros espacios de uso público.

El propietario del camión se presentó en la sede fiscal, donde fue notificado de la multa y la abonó en el acto para regularizar su situación.