Personal de la Comisaría primera demoró a un hombre de 32 años cerca del Parque Central de la ciudad de Neuquén, tras una rápida intervención que permitió además secuestrar un presunto inhibidor de señal utilizado para cometer ilícitos en vehículos estacionados.

El procedimiento fue cerca de las 13 horas, cuando efectivos de la Comisaría Primera realizaban patrullajes preventivos sobre calles San Martín y La Rioja. En ese momento observaron a un sujeto corriendo mientras otro hombre lo perseguía, por lo que de inmediato iniciaron la intervención.

Durante la persecución, los uniformados advirtieron que el sospechoso descartó un elemento negro con antena y batería debajo de un automóvil Renault Logan, tratándose aparentemente de un inhibidor de señal para vehículos.

Metros más adelante, detrás del Museo Gregorio Álvarez, lograron interceptar al individuo. Allí, un hombre de 53 años manifestó que había dejado estacionada su camioneta Toyota Hilux en calles Brown y Carlos H. Rodríguez y que, al regresar a buscar documentación, encontró al sospechoso dentro del habitáculo del vehículo. Al gritarle, el sujeto escapó corriendo hacia el Parque Central.

Tras la demora, el personal policial realizó el palpado preventivo y secuestró entre las pertenencias del hombre una batería recargable, un punzón de hierro oxidado y otros elementos de interés para la causa, todo ello bajo la presencia de testigos.

Finalmente, al efectuar las consultas en los sistemas provinciales y federales SIFCOP, los efectivos constataron que el demorado registraba un pedido de captura y detención vigente desde febrero de 2025.

El demorado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, mientras continúa la investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.