Murió de un infarto durante el partido Argentina-Suiza y hubo otras seis emergencias cardíacas

Un hombre de 51 años murió de un infarto durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que otras seis personas sufrieron emergencias cardíacas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La víctima falleció a las 23.44 en la intersección de Paysandú y avenida Gaona, en el barrio porteño de Caballito. Los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida y el hombre murió en el lugar. El episodio ocurrió minutos después del empate transitorio de Suiza, en un encuentro que mantuvo en vilo a millones de argentinos.

Además del caso fatal, el SAME intervino en otras seis emergencias cardiovasculares registradas entre las 22.41 del sábado y la 1.27 del domingo. Los casos incluyeron personas con dolor de pecho, dificultades respiratorias, pérdida de conocimiento y otros síntomas compatibles con afecciones cardíacas, que requirieron asistencia médica en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las intervenciones, un hombre de 45 años fue trasladado al Hospital Piñero con síntomas compatibles con un posible infarto; una mujer de 74 años fue derivada al Hospital Cecilia Grierson por dolor precordial y dificultad para respirar; mientras que un hombre de 48 años y una mujer de 38 fueron llevados al Hospital Rivadavia por cuadros que también motivaron atención de urgencia. Otros dos pacientes recibieron asistencia en el lugar y no requirieron internación.

Los especialistas advierten desde hace años que los partidos decisivos de la Selección pueden actuar como desencadenantes de eventos cardiovasculares en personas con factores de riesgo. De acuerdo con profesionales del Hospital Universitario Austral, las consultas por este tipo de cuadros suelen aumentar alrededor de un 20% tras encuentros de alta carga emocional, como los que se disputan durante una Copa del Mundo.