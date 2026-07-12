Una imagen dentro de la canillera, una cinta roja en el tobillo y otro gol decisivo volvieron a poner a Lautaro Martínez bajo la mirada de los hinchas. En medio del Mundial 2026, el delantero de la Selección Argentina dejó ver algunos detalles vinculados a la fe y la protección que lo acompañaron tanto en la remontada ante Egipto como en la victoria frente a Suiza.

El primer gesto que llamó la atención apareció después del triunfo por 3 a 2 ante Egipto, una noche cargada de tensión para el equipo nacional. Durante las entrevistas posteriores al partido, las cámaras captaron que el atacante llevaba una estampa de la Virgen de Luján dentro de una de sus canilleras, una imagen que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

La presencia de la patrona de la Argentina no pasó desapercibida entre los fanáticos. Muchos interpretaron ese detalle como una muestra de fe antes de salir a la cancha, especialmente por el contexto del partido: la Selección Argentina perdía 2 a 0 y logró dar vuelta el resultado en los últimos minutos, en una remontada que quedó entre los momentos más intensos del torneo.

Pero el interés por esos rituales no terminó ahí. Después de la clasificación ante Suiza, donde Argentina se impuso por 3 a 1 en tiempo extra y Lautaro Martínez volvió a convertir, los seguidores repararon otra vez en los elementos que rodean al delantero. Su gol sobre el cierre terminó de reforzar la atención sobre esas pequeñas señales que muchos hinchas ya asocian con su manera de vivir cada partido.

Otro de los detalles que despertó curiosidad fue una cinta roja atada en el tobillo derecho. El accesorio se vio en una foto que Agustina Gandolfo compartió tras uno de los triunfos y enseguida fue señalado por los usuarios como un posible amuleto contra las malas energías, la envidia o el mal de ojo, una creencia muy instalada en distintos ámbitos populares.

La coincidencia fue todavía más comentada porque Agustina también llevaba una cinta similar en la muñeca. En la imagen, ambos aparecen abrazados y a punto de besarse, pero buena parte de los seguidores reparó en ese detalle compartido, que pareció mostrar una costumbre familiar ligada a la protección y al acompañamiento emocional durante el Mundial.

Así, Lautaro Martínez no solo quedó en la conversación por sus goles y su aporte dentro de la cancha, sino también por los símbolos que elige llevar cerca en momentos decisivos. Entre la Virgen de Luján, la cinta roja y una Copa del Mundo que avanza con cada vez más tensión, el delantero dejó ver una faceta íntima que combina fe, cábalas y el deseo de sentirse protegido cada vez que juega con la Selección Argentina.