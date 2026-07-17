Joaquín Cabrales, integrante de la familia propietaria de la tradicional empresa de café Cabrales, murió a los 32 años. La noticia fue confirmada este jueves por su primo, Martín Cabrales, presidente de la compañía, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

"Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, 32 años. Que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco. Siempre vivirás en el corazón de toda la familia", escribió Martín Cabrales en su cuenta de Instagram.

Si bien la familia no informó oficialmente las causas del fallecimiento, trascendió que Joaquín Cabrales se encontraba a la espera de un trasplante de médula. Su última aparición pública había sido en febrero de 2024, cuando acompañó a su familia durante el reconocimiento de Martín Cabrales como Vecino Ilustre de Mar del Plata. En sus redes sociales compartía habitualmente imágenes de viajes y encuentros familiares, y su última publicación correspondía a unas vacaciones con amigos en Brasil.

El velatorio se realizó este jueves en una casa de sepelios ubicada en 3 de Febrero 3636, en Mar del Plata, mientras que el sepelio tendrá lugar en el cementerio Colinas de Paz.

La noticia generó numerosas muestras de pesar en la ciudad. El Club Universitario de Mar del Plata lamentó "profundamente" su fallecimiento y acompañó a la familia en este difícil momento. También expresó sus condolencias el Holy Trinity College, donde Joaquín cursó sus estudios secundarios y egresó en 2011. "Aquellos que amamos viven para siempre en nuestro corazón y en nuestros recuerdos", publicó la institución. Por su parte, el Centro Castilla y León de Mar del Plata manifestó su "profundo dolor" por la muerte del joven y envió un mensaje de acompañamiento a su madre, Mónica Pazos. "La pérdida de un hombre tan joven, con toda una vida por delante, nos deja sin palabras y con el corazón consternado", señalaron.

Entre las publicaciones que quedaron en sus redes sociales sobresalen las imágenes del viaje que realizó a Qatar para seguir a la Selección argentina durante el Mundial 2022. En aquel momento escribió: "Cuatro años después, volvemos a otro Mundial con una nueva ilusión. Gracias amigos por compartir esta locura conmigo y venirnos al culo del mundo. Hoy y siempre, vamos Argentina". Tras la consagración del equipo de Lionel Scaloni, resumió la experiencia con otra publicación: "Qué locura de viaje. Organizarlo con 12 amigos, sufrir todos los partidos y terminar viendo a Argentina campeón del mundo".

La empresa Cabrales fue fundada por el inmigrante asturiano Antonio Cabrales, quien llegó a la Argentina en la década de 1940 y desarrolló la histórica firma en Mar del Plata junto a sus hijos Antonio "Quique", Jorge y José Manuel "Coco" Cabrales. Joaquín era hijo de este último, mientras que Martín Cabrales es hijo de "Quique". Actualmente, la familia continúa al frente de la compañía y de otros emprendimientos vinculados al sector agropecuario y la representación de marcas internacionales.