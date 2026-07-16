La Justicia suspendió este jueves la declaración indagatoria de la mujer de 30 años acusada de asesinar a su hijo de 8 años en Misiones y ordenó la realización de una junta médica psiquiátrica para evaluar su estado de salud mental antes de que preste declaración.

La medida fue dispuesta por el juez de Instrucción N°7 de Posadas, Miguel Mattos, quien resolvió postergar la audiencia luego de que la imputada se presentara ante el juzgado y designara a su abogado defensor. La evaluación buscará determinar si la mujer está en condiciones psíquicas de afrontar una indagatoria y si, al momento del crimen, comprendía la criminalidad de sus actos.

Hasta que se conozca el resultado de las pericias, la audiencia permanecerá suspendida. No obstante, la acusada continuará detenida mientras avanza la investigación. En paralelo, el juzgado sigue incorporando informes médicos y declaraciones testimoniales para reconstruir las circunstancias del hecho.

La mujer había quedado a disposición de la Justicia tras recibir el alta médica en el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, donde permanecía internada bajo custodia policial. Según la principal hipótesis de los investigadores, las heridas cortantes que presentaba se las habría provocado después de atacar a su hijo. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo, en concurso con tentativa de suicidio.

El crimen ocurrió el lunes por la mañana en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este, en la localidad de Santa Ana. Tras un llamado al 911, efectivos policiales ingresaron al domicilio y encontraron sin vida a Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sobre una cama. En la misma habitación hallaron a su madre con múltiples heridas.

La autopsia confirmó que el niño murió a causa de una lesión punzocortante en el cuello, resultado que permitió avanzar con la imputación. Durante la investigación también surgieron antecedentes de conflictos familiares. La Dirección de Asuntos de Familia y Género informó que entre 2024 y 2026 existieron denuncias cruzadas entre la pareja por hechos de violencia y problemas de convivencia. Además, familiares del menor declararon haber advertido situaciones de maltrato en el entorno familiar.

Por su parte, Manuel Vázquez, padre del niño, aseguró que había denunciado amenazas cuatro días antes del crimen y sostuvo que la restricción de acercamiento contra la mujer fue dictada cuando el homicidio ya se había consumado. Ahora, el avance del expediente dependerá en gran medida del informe que elabore la junta psiquiátrica, considerada una prueba clave para definir los próximos pasos del proceso judicial.