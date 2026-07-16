La búsqueda de un vecino de Bariloche finalizó con una trágica noticia: el hombre fue hallado sin vida este jueves al mediodía en el interior de su vivienda, en calle Neuquén al 1500.

Andres Calfín era intensamente buscado desde que el Hogar Emaús, desde donde denunciaron que llevaba alrededor de dos semanas sin asistir a la institución ni dar señales de vida.

Durante la búsqueda habían indicado que Calfín vivía solo y no tenía familiares directos en Bariloche. Su ausencia de 14 días había generado preocupación entre los referentes de Emaús, donde concurría diariamente para almorzar y compartir parte de la jornada con otros asistentes.

Ante la falta de noticias, el coordinador del hogar radicó una denuncia para activar el protocolo de búsqueda. La presentación judicial había sido realizada por él, una institución local que asiste a personas en situación de vulnerabilidad.

Según habían manifestado en ese entonces desde el hogar, Calfín padece serios problemas de adicción al alcohol y, aunque no residía formalmente en el Hogar.

Cabe destacar que la policía rionegrina ya se había dirigido a su domicilio a buscarlo, aunque nadie respondió a los llamados ni abrieron la puerta. Vecinos del sector manifestaron que hacía varios días que no lo veían, lo que reforzó la hipótesis de que algo podía haber ocurrido.

Finalmente, este jueves el hombre fue encontrado sin vida dentro de la vivienda. Personal policial y de la Fiscalía trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento.

Por el momento, desde las autoridades no se informó oficialmente el resultado de las primeras actuaciones ni las causas de la muerte.