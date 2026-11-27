El empresario Jorge Born, integrante de una de las familias más influyentes de la historia económica argentina y heredero del conglomerado Bunge y Born, murió este viernes a los 92 años.

Su vida quedó atravesada tanto por la historia empresarial del país como por algunos de los acontecimientos políticos más significativos de las últimas décadas del siglo XX. Uno de ellos ocurrió en 1974, cuando fue secuestrado junto con su hermano Juan Born por la organización Montoneros.

El operativo, que tuvo a Roberto Galimberti entre sus principales planificadores, terminó con el pago de un rescate de 60 millones de dólares, una cifra récord para la época.

Juan recuperó la libertad después de 60 días. Jorge, en cambio, permaneció cautivo durante cuatro meses más, completando alrededor de seis meses de secuestro. Después de aquel episodio, la familia Born se trasladó a San Pablo, Brasil, y no regresó a radicarse en la Argentina.

De Bunge y Born al inicio del gobierno de Menem

Años más tarde, Born volvió a ocupar un lugar relevante en la vida política y económica argentina con la llegada de Carlos Menem a la Presidencia.

El empresario acercó al nuevo gobierno una propuesta económica que quedó conocida como Plan BB, acompañada por el desembarco de ejecutivos vinculados a Bunge y Born en el Ministerio de Economía.

Uno de ellos fue Miguel Ángel Roig, quien asumió como ministro de Economía en julio de 1989, aunque murió pocos días después de asumir el cargo. Su sucesor fue Néstor Rapanelli, otro ejecutivo proveniente del grupo empresario.

El denominado Plan BB no consiguió los resultados esperados y, tiempo después, Born terminó apartado de la conducción de Bunge y Born.

El empresario había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente continuó su formación en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.

Una familia ligada a la historia empresarial argentina

Bunge y Born llegó a convertirse en uno de los conglomerados industriales más importantes del Cono Sur. Los orígenes de la compañía en Argentina se remontan al siglo XIX. Ernesto Bunge llegó al país desde Amberes en 1876 y posteriormente convocó a su cuñado, Jorge Born, para desarrollar negocios en conjunto.

Las operaciones comerciales comenzaron en 1884 y, con el paso de las décadas, el grupo adquirió una enorme influencia dentro de la economía argentina.

Jorge Born perteneció a las generaciones posteriores de esa familia empresaria y terminó convertido en una figura vinculada no solamente con la historia de Bunge y Born, sino también con episodios políticos y económicos que marcaron a la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX.