Un informe aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió 1.000 lingotes de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, entre junio y agosto de 2024. Tras el dictamen, el titular del organismo de control, Juan Manuel Olmos, solicitó repatriar las reservas al Tesoro nacional.

Qué reveló la auditoría de la AGN sobre los 1.000 lingotes de oro del Banco Central

El Colegio de Auditores de la AGN aprobó por mayoría un documento sobre el traslado y depósito de activos en el exterior que confirma que el BCRA remitió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, entidad que actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y refundió otras 115 piezas bajo estándares internacionales de «buena entrega».

Según explicó el organismo auditor a través de sus canales oficiales, la operación modificó la naturaleza jurídica del respaldo metálico: «El BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de "oro no asignado"».

Asimismo, la AGN señaló que, aunque la autoridad monetaria había negado movimientos durante 2024 en su cuenta externa, los registros contables propios y los extractos del BIS permitieron detectar tres colocaciones financieras por un total de 96.000 onzas troy.

Cuáles son los riesgos de embargo y las operaciones financieras cuestionadas

La AGN advirtió que el Banco Central no entregó los contratos, autorizaciones, contrapartes ni la póliza de seguro del traslado, lo que impidió verificar si las reservas de oro quedaron expuestas a una eventual pérdida de inmunidad frente a embargos o litigios internacionales con fallos firmes informados ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

El dictamen retomó además una revisión previa sobre los estados contables de 2025, donde se identificaron operaciones de cobertura financiera con oro que arrojaron pérdidas por US$ 1.023 millones liquidables en divisas, aunque en el mismo período la suba internacional del metal generó una revalorización neta positiva de US$ 2.505 millones.

Frente a la falta de documentación contractual completa y al rechazo de utilizar la confidencialidad como límite al control externo, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, reclamó adoptar «una estrategia de mayor cautela y resguardo de los activos externos» y disponer la repatriación de los lingotes.

Qué respondieron Santiago Bausili y Luis Caputo sobre las reservas de oro

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había confirmado a fines de octubre que parte del metal fue enviado a Europa con destino final en el BIS, con sede en Basilea, Suiza, para transformar barras de menor calidad en lingotes certificados y ganar liquidez: «El Banco Central no tiene nada en Inglaterra y no hay ninguna cuenta en el Banco de Inglaterra», sostuvo.

En esa oportunidad, Santiago Bausili precisó que el stock total permanece intacto en 1.984.960 onzas troy —equivalentes a unas 61,7 toneladas— repartidas entre las bóvedas locales y el BIS mediante certificado electrónico, dado que al inicio de la gestión de Javier Milei más del 85% del metal estaba inmovilizado en el país.

Días antes de la difusión del informe de la AGN, el ministro de Economía, Luis Caputo, había sido consultado en declaraciones radiales sobre la ubicación física de las reservas de oro y respondió «Capaz está en Londres», tras mencionar también la posibilidad de que permanecieran en Suiza.