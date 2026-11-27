El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pidió disculpas este jueves 26 de noviembre por el desproporcionado operativo policial en Caballito para desalojar el deck de una confitería. El mandatario calificó el hecho como un "error grave", anunció el despido del funcionario a cargo y pasó a disponibilidad a los efectivos intervinientes.

Qué dijo Jorge Macri sobre el operativo policial en un café de Caballito

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Jorge Macri reconoció la responsabilidad de su administración tras las críticas generadas por el procedimiento realizado el martes en la vereda del café Tina, ubicado en Ambrosetti al 300.

"Sobre lo sucedido en Caballito: fue un error grave y no debería haber pasado. Por esa razón, decidí despedir al funcionario responsable del operativo", escribió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri admitió un error grave y echó a un funcionario por el operativo en Caballito

En la misma publicación, Jorge Macri extendió su pedido de disculpas a los afectados por la irrupción de los uniformados mientras merendaban: «Le pido disculpas a las familias y clientes que se vieron afectadas por lo ocurrido, a los trabajadores y al dueño del local».

Qué sanciones aplicó el Gobierno porteño tras los incidentes por el Trambús

Además de la remoción de un funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que encabezó el procedimiento, el Gobierno de la Ciudad dispuso pasar a disponibilidad al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes de la Policía de la Ciudad que integraron el equipo de seguridad.

La administración porteña explicó que la remoción del deck de madera y techo plástico respondía a la necesidad de liberar la traza de la calle Ambrosetti de cara al inicio de la circulación del nuevo servicio del Trambús, aunque admitió que «la forma en la que se llevó adelante el operativo fue incorrecta».

En un comunicado oficial difundido este jueves, el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires ratificó además que se hará cargo de la reparación de todos los daños materiales ocasionados en el local gastronómico y en su mobiliario.

Cómo fue el desalojo del deck en Ambrosetti y la protesta de los vecinos

Durante el operativo del martes, efectivos de la Policía de la Ciudad equipados con chalecos antibalas, armas reglamentarias y cascos obligaron a levantarse de sus mesas a los clientes que consumían en el deck de Ambrosetti al 300.

Las imágenes viralizadas mostraron cómo los agentes retiraron directamente tazas de capuccino, medialunas y los vasos de jugo de naranja de una familia integrada por una abuela, su hija y una niña de siete años antes de desmantelar la estructura.

Tras la difusión de los videos, vecinos y agrupaciones barriales de Caballito realizaron una movilización hasta la esquina de las avenidas Acoyte y Rivadavia en repudio al accionar policial y en solidaridad con los comerciantes de la zona.