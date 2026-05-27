Un trabajador murió y otro resultó herido este miércoles tras un grave accidente ocurrido dentro del aeroparque metropolitano Jorge Newbery. El hecho se produjo en una sala técnica ubicada en el primer piso de esa terminal aérea, en un sector alejado del área de pasajeros. Según las primeras informaciones, un tablero eléctrico de la sala de máquinas cayó e impactó contra un tubo de dióxido de carbono, lo que provocó la rotura de una válvula de seguridad y la liberación del gas en el ambiente.

Qué pasó con los trabajadores en medio de la explosión

Como consecuencia del incidente, ambos trabajadores quedaron atrapados dentro del sector. Personal médico acudió rápidamente al lugar y constató la muerte de uno de los operarios, identificado con las iniciales F.G.. La principal hipótesis es que el fallecimiento se produjo por inhalación de gas.

La víctima trabajaba para la empresa Maxiseguridad, firma dedicada a la venta y recarga de matafuegos y contratada por Aeropuertos Argentina, según confirmó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El otro empleado involucrado sufrió lesiones leves y recibió atención médica en el lugar, aunque no fue necesario trasladarlo de urgencia.

Las primeras medidas de la Justicia tras la explosión en Aeroparque

La Fiscalía ordenó el resguardo de la sala técnica para avanzar con las pericias y dispuso además el secuestro de la ropa utilizada por ambos trabajadores. También se tomarán declaraciones testimoniales a personal del aeropuerto y de la empresa contratista.

La investigación buscará determinar cómo ocurrió el accidente, si existieron fallas técnicas y si se cumplieron correctamente los protocolos de seguridad dentro del sector donde se produjo el incidente.