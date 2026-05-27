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Policiales

Estaban haciendo una refacción y encontraron una granada en un edificio de Recoleta: evacuaron a los vecinos

El artefacto fue encontrado por operarios que trabajaban en un departamento de Riobamba al 1200.

 

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 14:25
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Evacuaron un edificio de Recoleta tras encontrar una granada durante una obra.

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el barrio porteño de Recoleta luego de que trabajadores que realizaban tareas de refacción encontraran una granada de mano activa dentro de un departamento. El hallazgo obligó a desplegar un operativo de seguridad y evacuar el edificio.

El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre Riobamba al 1200, donde operarios trabajaban en una vivienda del cuarto piso. Tras detectar el artefacto explosivo, dieron aviso inmediato a la Policía de la Ciudad. Hasta el lugar llegó personal del Escuadrón Antibombas, que activó el protocolo de seguridad correspondiente. Mientras se realizaban las tareas de inspección y retiro del explosivo, varias familias debieron abandonar preventivamente el edificio.

Según trascendió, el departamento había sido vendido meses atrás luego del fallecimiento de su propietario y actualmente estaba siendo remodelado. En ese contexto apareció la granada, cuyo origen todavía no fue determinado. Los especialistas retiraron el artefacto bajo estrictas medidas de seguridad para trasladarlo posteriormente a un sector controlado, donde será detonado de manera preventiva.

El operativo generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por la zona, en una jornada en la que además hubo otro procedimiento por un paquete sospechoso cerca del Teatro Colón, aunque finalmente se trató de una falsa alarma.

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