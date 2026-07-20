La 138.ª Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional registró este sábado su primer nacimiento. Se trata de Lionela, una ternera de raza Limangus nacida en el box de la cabaña La Tonita, propiedad de Laureano Barilá, de Carmen de Patagones.

A pocas horas de llegar al mundo, la cría se convirtió en una de las principales atracciones de la muestra que se desarrolla en el predio ferial de Palermo, donde criadores, expositores y visitantes se acercaron para conocer al primer animal nacido durante esta edición.

La madre de la ternera es Maslacq Mina, nacida en agosto de 2022, mientras que su padre es Maslacq Perseo, un reproductor que fue consagrado bi gran campeón en las exposiciones de Otoño Limangus de 2025 y 2026.

Fernando Luis, criador de la raza, destacó la calidad genética de ambos animales y remarcó una de las principales características de Limangus: el bajo peso al nacer. Lionela pesó 31 kilos, un registro considerado normal para la raza y que favorece la facilidad de parto. "Es una regla en Limangus", explicó.

Desde la Asociación Argentina de Criadores de Limangus señalaron que el nacimiento representa la capacidad reproductiva, la rusticidad y la adaptación de una raza que continúa expandiéndose en distintas regiones ganaderas del país. "Que una ternera nazca durante la mayor exposición ganadera de la Argentina resume el presente y el futuro de la actividad: genética, producción y vida", destacaron.

El nombre elegido para la cría también tuvo un significado especial. A pocas horas de la final del Mundial, la cabaña decidió bautizarla Lionela en homenaje a Lionel Messi. "Fue el primer nombre que se nos ocurrió, relacionado con el evento que nos tiene a todos como locos", contó Fernando Luis.

Así, el primer nacimiento de la Expo Rural 2026 quedó asociado a dos de las grandes pasiones argentinas: el campo y el fútbol.