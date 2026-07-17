Uno de los productos más emblemáticos de Neuquén dará un paso histórico en su camino hacia nuevos mercados. El Chivito Criollo del Norte Neuquino, reconocido como el primer alimento de Argentina con Denominación de Origen, llegará por primera vez a la Exposición Rural de Palermo en cortes fraccionados y envasados al vacío, una presentación que facilitará su comercialización y permitirá acercarlo a miles de consumidores.

La nueva presentación busca ampliar mercados y facilitar el acceso de los consumidores a uno de los productos emblemáticos de Neuquén.

La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (CORDECC) y la empresa neuquina MUCA, que llevaron adelante el proceso de desposte, trozado y envasado, incorporando por primera vez en la provincia el denominado Ciclo II, una etapa clave para agregar valor a la producción local.

Desde el 21 al 24 de julio, quienes visiten el stand de Neuquén en la Exposición Rural podrán adquirir distintos cortes del tradicional chivito, una modalidad que busca dejar atrás la estacionalidad del producto y posicionarlo como una alternativa de consumo durante todo el año. Además, la propuesta abre nuevas oportunidades comerciales para los productores del Alto Neuquén y fortalece la cadena productiva provincial.

La Rural de Palermo será la vidriera para mostrar al país uno de los alimentos con mayor identidad del norte neuquino.

La participación del chivito forma parte de la presencia institucional de Neuquén en la 138° Exposición Rural de Palermo, bajo el lema "Esto también es Neuquén", una vidriera que reunirá a más de un millón de visitantes y permitirá mostrar al país la calidad, identidad y valor agregado de los productos neuquinos.