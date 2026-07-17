Neuquén ya dice presente en la 138° Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos agroindustriales más importantes del país. Bajo el lema "Esto también es Neuquén", la provincia inauguró su stand con una propuesta que combina producción regional, gastronomía, artesanías y promoción turística, mostrando una faceta que va mucho más allá de su desarrollo energético.

Productores, emprendedores y artesanos muestran el valor agregado y la identidad de los productos regionales.

El espacio institucional, impulsado por los ministerios de Economía, Producción e Industria y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, reúne una amplia variedad de productos elaborados en la provincia. Frutas frescas, frutos secos, miel, vinos, espumantes, aceite de oliva, dulces, conservas y otros alimentos regionales forman parte de la exposición que ya comenzó a recibir visitantes de distintos puntos del país.

Uno de los sectores más concurridos es el mercado de productos neuquinos, donde productores y emprendedores comercializan directamente sus elaboraciones. Además, Artesanías Neuquinas ofrece piezas realizadas con técnicas tradicionales, mientras que las artesanas Macarena Oses y Rosalía Dinamarca realizan demostraciones en vivo de tejido e hilado, acercando al público los saberes ancestrales de la provincia.

Neuquén busca conquistar nuevos mercados mostrando una provincia que combina producción, innovación, cultura y turismo.

La propuesta también incluye degustaciones gastronómicas a cargo del chef Martín Mosqueira, catas de vinos neuquinos, sorteos, actividades interactivas y acciones de promoción de los destinos turísticos provinciales. Con esta participación, Neuquén busca posicionar su diversidad productiva, fortalecer el agregado de valor y abrir nuevas oportunidades comerciales en una muestra que espera recibir a más de un millón de visitantes.