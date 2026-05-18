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Nación pagará $800.000 millones a CABA por la deuda de coparticipación de 2025

El acuerdo consiste en transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento a 7 meses para cancelar la deuda acumulada desde julio de 2025. No incluye los 6 mil millones de dólares pendientes del período 2020-2023.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 19:45
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La deuda que se cancela ahora se acumuló a partir de julio de 2025.

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires cerraron este lunes un acuerdo para cancelar $800 mil millones de deuda coparticipable acumulada durante el último año. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento a 7 meses para saldar esa deuda. La operación no incluye los US$6 mil millones pendientes del período 2020-2023, que el Gobierno porteño continúa reclamando.

"Después de meses de trabajo conjunto y diálogo permanente con el ministro de Economía, logramos avanzar en una solución concreta", expresó Macri en sus redes sociales.

La deuda que se cancela ahora se acumuló a partir de julio de 2025, cuando las transferencias semanales acordadas previamente comenzaron a ralentizarse. En septiembre de 2024, ambas partes habían pactado un mecanismo de pago por goteo semanal para cumplir con el fallo que la Corte Suprema había dictado en 2022, que ordenaba recomponer el coeficiente de coparticipación de CABA al 2,95%. Ese mecanismo funcionó durante meses hasta que las transferencias se fueron espaciando y la deuda volvió a crecer.

El conflicto entre Nación y la Ciudad tiene sus raíces en 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández recortó la coparticipación porteña del 3,5% al 2,32% mediante el Decreto 735/2020, para transferir fondos a la provincia de Buenos Aires en medio del reclamo salarial de la policía bonaerense. Luego, la Ley 27.606 bajó aún más el coeficiente al 1,4% básico más un monto fijo para seguridad. La Ciudad fue a la Corte Suprema y el máximo tribunal dictó una medida cautelar para recomponer el porcentaje, que la administración del Frente de Todos nunca acató.

La deuda generada en ese período, estimada en US$6 mil millones, quedó fuera del acuerdo firmado este lunes y sigue siendo objeto de reclamo por parte del Gobierno porteño.

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