Tras negociar con la CGT, el Gobierno flexibilizó los aportes sindicales

El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral mediante el Decreto 612/2026, que introduce cambios al régimen de aportes y contribuciones sindicales previsto en los convenios colectivos de trabajo. La decisión se produjo luego de una serie de negociaciones políticas y técnicas con la conducción de la CGT.

La nueva norma reemplaza parcialmente al Decreto 407/2026 y modifica el mecanismo para calcular los aportes sindicales. Entre los principales cambios, se elimina el límite del 2% que la reglamentación anterior fijaba para los aportes extraordinarios de las empresas y se amplía la base de cálculo sobre la que podrán aplicarse las contribuciones acordadas en los convenios colectivos.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es brindar mayor claridad a la reglamentación de la reforma laboral, mientras que en la CGT interpretaron la modificación como el resultado de las conversaciones mantenidas con funcionarios nacionales para preservar el esquema de financiamiento sindical.

Pese a este cambio, la central obrera ratificó su plan de protesta. La CGT mantuvo la convocatoria a movilizaciones junto a las dos CTA y otras organizaciones sociales, y analiza la posibilidad de avanzar con un nuevo paro general, cuya fecha aún no fue definida.

El nuevo decreto forma parte de la reglamentación de la reforma laboral aprobada este año y representa uno de los primeros cambios introducidos por el Ejecutivo tras el diálogo con la conducción sindical sobre la aplicación de la nueva normativa.