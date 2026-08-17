Un hombre de 60 años que era buscado desde la semana pasada fue encontrado muerto y enterrado en el patio de la casa de su pareja, en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Por el hecho, la mujer quedó detenida como principal sospechosa.

La víctima fue identificada como José Andino, mientras que la detenida es Virginia Marlene Alviso, de 30 años. El cuerpo fue localizado durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen.

La investigación se inició después de que el hijo de Andino denunciara que no tenía noticias de su padre. Según trascendió, durante la última conversación que habían mantenido, la víctima le había contado que había tenido una discusión con Alviso.

A partir de esa información, los investigadores realizaron un procedimiento en la vivienda de la mujer. Durante la inspección, detectaron manchas de sangre y un sector del patio con tierra removida, donde finalmente encontraron enterrado el cuerpo del hombre.

Los investigadores también tomaron declaraciones que apuntarían a que Andino y Alviso habían protagonizado una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, pocos días antes del hallazgo.

Con estos elementos, se ordenó la detención de la mujer, que quedó a disposición de la Justicia. La acusada será indagada este martes.

Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de la autopsia, que será clave para determinar la causa y las circunstancias de la muerte de Andino.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, encabezada por la fiscal Belén Baños, que deberá avanzar ahora en la reconstrucción de lo ocurrido y determinar la responsabilidad de la mujer detenida.