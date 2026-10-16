Un nene de 12 años permanece internado en grave estado luego de que un arco de fútbol cayera sobre su cabeza en las instalaciones del Club Atlético Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. El accidente ocurrió el martes 13 de octubre y tomó estado público este viernes, mientras la familia reclama que se investiguen las condiciones de seguridad del lugar.

Según trascendió, el chico sufrió un traumatismo encefalocraneano severo y debió ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con las distintas informaciones difundidas sobre el caso, permanece internado bajo atención médica especializada, con un cuadro de extrema gravedad.

El accidente ocurrió el martes 13 de octubre y es investigado por la Justicia de Avellaneda-Lanús bajo la carátula de lesiones culposas.

Los padres del menor denunciaron que el arco no habría estado correctamente fijado al suelo y cuestionaron la respuesta ante la emergencia. También señalaron presuntas demoras en la llegada de la asistencia médica. A partir de lo ocurrido, familiares y socios reclamaron una revisión de las instalaciones deportivas y la implementación de medidas para prevenir nuevos accidentes.

La investigación quedó en manos de la Justicia de Avellaneda-Lanús, que busca determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades. Las actuaciones se iniciaron bajo la carátula de lesiones culposas, mientras se aguardan precisiones sobre las condiciones en las que se encontraba la estructura que cayó sobre el niño.