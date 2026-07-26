La provincia de Buenos Aires ya cuenta con la Ley Joaquín, una norma que entró en vigencia tras su aprobación por la Legislatura bonaerense y que establece medidas de seguridad obligatorias para prevenir accidentes en plazas, escuelas, clubes, campamentos y otros espacios recreativos. A partir de ahora, los arcos deportivos, juegos infantiles y demás estructuras deberán estar correctamente anclados, mantenidos y controlados para reducir riesgos, sancionada en forma unánime tras un dictamen de unidad en la Comisión de Deportes de la Legislatura bonaerense.







La ley lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió en enero de este año durante un campamento en Junín de los Andes, cuando un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo cayó sobre él. Su familia impulsó la iniciativa para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Además de exigir sistemas de anclaje y mantenimiento, la normativa también establece que los municipios deberán fiscalizar su cumplimiento y aplicar sanciones cuando corresponda. El objetivo es brindar mayor seguridad a niños, niñas y adolescentes que utilizan estos espacios todos los días.

Joaquín Stefano Gatto, de 12 años, el pequeño se encontraba de excursión con un grupo de exploradores que acampaban en el predio del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, en Junín de los Andes Neuquén, donde ocurrió la tragedia.

Según sus padres, el niño estaba con otros compañeros en una cancha de fútbol, colgándose del travesaño de uno de los arcos, cuando la estructura cedió y cayó directamente sobre su pecho. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, incluyendo contusión pulmonar y fractura de costillas.

El hecho ocurrió el 4 de enero y a los dos días confirmaron que el menor tenía muerte cerebral. El pequeño había sido derivado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde fue intervenido quirúrgicamente por una laceración en el corazón de dos centímetros.