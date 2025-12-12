El cumpleaños número 30 de Tomás Yankelevich llegó en uno de los momentos más difíciles de su vida. Apenas cuatro meses pasaron desde la trágica muerte de Mila Yankelevich, la hija que tuvo junto a Sofía Reca, y la herida sigue abierta. La familia entera atraviesa un duelo que modificó para siempre su manera de habitar el mundo, y esta fecha, inevitablemente, estuvo cargada de una sensibilidad especial.

En medio de ese clima íntimo, fue Cris Morena quien eligió expresarse públicamente para abrazar a su hijo mayor con palabras que recorrieron las redes y conmovieron a todos. La creadora de éxitos televisivos le dedicó un mensaje profundamente emocional, donde mezcló amor, memoria y un acompañamiento tan firme como delicado. La ausencia de Mila estuvo presente en cada frase.

“Querido hijito, pimpollo de mi vida, tu medida siempre fue y será tu alma íntegra, buena, creativa, luminosa”, escribió Cris Morena, dejando en claro que el brillo de Tomás Yankelevich no se apagó pese al dolor que atraviesa. En su mensaje, la productora eligió recordarle quién es, pero también abrazarlo desde la música y la poesía, lenguajes que marcaron el vínculo desde siempre.

La carta siguió con un deseo que traspasó las palabras: “Feliz y dulce cumpleaños, pimpollo con alas. Te llevo conmigo para siempre en esta canción que nació hace más de 30 años”. Un testimonio íntimo, cargado de simbolismo, donde volvió a aparecer la figura de Mila, silenciosa pero constante, como parte del universo emocional del productor.

Para cerrar, Cris Morena fue contundente: “El amor es tu medida, cuanto más amor, más vida. Te amo”. Una frase que resume la filosofía con la que ella misma transita sus propias pérdidas y que intenta sostener ahora a su hijo y a su familia en este proceso tan doloroso.

Por su parte, tanto Tomás Yankelevich como Sofía Reca mantienen un respetuoso silencio desde aquel julio que les cambió la vida. La pareja, instalada en Miami junto a su hijo Inti, intenta llevar el duelo con la mayor privacidad posible y rodeados de contención familiar.

Días atrás, Cris Morena había contado en una entrevista con OLGA que el camino es “complicadísimo”, pero que los ve unidos y sosteniéndose mutuamente. También reveló que, al igual que le sucede a ella con su hija Romina, siente que Mila les envía señales desde “otro plano”, un consuelo espiritual que los ayuda a transitar este presente tan duro.