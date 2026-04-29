Cris Morena llegó a Olga para recibir un homenaje por su trayectoria, pero la charla con Paula Chaves terminó atravesada por una emoción imposible de disimular. La productora recordó a Romina Yan y a Mila Yankelevich, y explicó por qué el número 28 tiene un peso tan profundo en su vida.

La visita se dio en una edición especial en su honor que se llamó “Hay un cuento”, donde repasaron parte del camino artístico de Cris Morena, una figura clave en la televisión, el teatro y la música infantil y juvenil. Sin embargo, entre recuerdos laborales y muestras de cariño, hubo un momento en el que la conversación tomó un tono mucho más íntimo.

Frente a Paula Chaves, Cris Morena decidió poner en palabras lo que significaba estar allí justo ese día. Conmovida, expresó: "Hoy es un día súper especial en mi vida, quiero decirles que es día 28 y para mí es un día importantísimo y lo estamos festejando Ro y Mila con ustedes".

La conductora acompañó ese instante con una frase que abrió todavía más la emoción dentro del estudio. "Qué lindo que puedas estar acá recordando con amor", le dijo Paula Chaves, mientras la productora intentaba sostener la charla entre lágrimas y sonrisas. Fue entonces cuando Cris Morena reconoció cuánto le había costado asistir al homenaje.

"No fue fácil, no fue fácil venir y ahora estoy intentando estar lo más feliz posible porque sé que nos están mirando", confesó la creadora de tantos éxitos televisivos, dejando en claro que el recuerdo de Romina Yan y Mila Yankelevich estuvo presente durante toda la entrevista.

Cris Morena en OLGA junto a Paula Chaves.

Más adelante, Cris Morena profundizó en el valor simbólico que tiene esa fecha para ella. "Me pasan cosas importantes justo este día y cuando pasan cosas en el mismo día, no en el mismo mes, pero en el mismo día de algo que fue que es fundamental en tu vida es como imposible olvidarlo, imposible", explicó, al referirse a ese número que quedó asociado a dos pérdidas familiares enormes.

En ese mismo sentido, también encontró una forma de transformar el dolor en una imagen de continuidad. "Y además el 8 es un número del infinito y el 2 también, si lo cerrás es otro infinito, entonces son dos infinitos con las cuales me voy a encontrar, así que estoy contenta", sostuvo. Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010, mientras que Mila Yankelevich murió el 28 de julio de 2025, y esa coincidencia volvió a convertir un homenaje artístico en un recuerdo familiar cargado de presencia.