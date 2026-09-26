Figueroa cruzó a Prat-Gay por el impacto de Vaca Muerta en Neuquén

Un cruce que llegó después de la Copa Davis

La visita de Alfonso Prat-Gay a Neuquén terminó abriendo un cruce público con el gobernador Rolando Figueroa, luego de que el exministro de Hacienda cuestionara el impacto que tiene el desarrollo de Vaca Muerta sobre el resto de la economía provincial.

Prat-Gay estuvo en la provincia durante los días en que se disputó la Copa Davis en el estadio Ruca Che y contó que aprovechó su estadía para mantener contactos con pequeñas y medianas empresas y distintos sectores de la economía local.

A partir de esa recorrida, planteó una mirada crítica sobre el alcance del desarrollo hidrocarburífero.

“Hice una recorrida entre pymes, distintos sectores y demás, y la verdad que me llevé una imagen muy distinta a la que yo pensaba, porque no derrama ni en Neuquén”, afirmó el exministro.

También sostuvo que, aunque Neuquén es la única provincia que incrementó el empleo formal desde el inicio de la actual gestión nacional, el escenario que encontró en sus recorridas no reflejaba, a su entender, una economía “en franca expansión”.

La respuesta de Figueroa

Las declaraciones tuvieron respuesta directa del gobernador neuquino, quien publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido al exministro y acompañó sus palabras con un informe de la Fundación Mediterránea sobre el impacto del crecimiento exportador en las economías provinciales.

“Cómo estás Alfonso Prat-Gay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco. Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea”, escribió Figueroa.

En la misma publicación agregó: “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad”.

El informe al que hizo referencia el gobernador analiza la evolución, entre 2023 y 2025, de la masa salarial privada formal neta de inflación, diferenciando el principal sector exportador de cada provincia, el resto de los bienes transables y las demás actividades económicas.

Qué dicen los números sobre Neuquén

El estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea ubica a Neuquén como un caso de “derrame amplio” entre las provincias analizadas.

El trabajo señala que no solamente mejoró la masa salarial total: el resto de los bienes transables —es decir, las actividades vinculadas con bienes comercializables, excluidos petróleo y gas— registró un crecimiento incluso mayor que el propio sector petrolero.

El resto de los sectores de la economía neuquina también mostró una mejora durante el período analizado. Para los investigadores, esto constituye un ejemplo de cómo un fuerte impulso exportador puede alcanzar a actividades que exceden al sector que genera originalmente ese crecimiento.

El análisis difundido por el IERAL también señala que la masa salarial privada formal de Neuquén creció 17% entre 2023 y 2025, mientras que en provincias como San Juan y Salta el incremento fue del 5% en ese mismo indicador.

Jorge Day, responsable de la sección Regional del IERAL, definió a Neuquén como “un buen ejemplo de cómo un impulso exportador fuerte puede traccionar a toda la estructura productiva provincial, más allá del sector que lo origina”.

La mirada de Prat-Gay sobre las pymes

La evaluación del exministro parte de una lectura diferente. Durante la entrevista sostuvo que realizó una recorrida por empresas y distintos sectores de la provincia y que encontró una situación que, según su interpretación, no coincide con el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

“Si les está yendo muy bien a la operadora, pero de ahí para abajo, las pymes, ni hablar el comercio, la construcción un poco mejor porque hay algunos edificios que se están construyendo en Neuquén”, afirmó.

En esa línea, Prat-Gay sostuvo que el beneficio de la actividad hidrocarburífera “todavía no derrama” sobre el conjunto de la sociedad.

El planteo quedó así enfrentado con el informe utilizado por Figueroa para responderle, que analiza precisamente si el crecimiento de las exportaciones logró trasladarse al empleo, los salarios y otras actividades económicas de las provincias.

Un dato que marca la diferencia

El trabajo de la Fundación Mediterránea no analiza únicamente cuánto exporta cada provincia. Su objetivo es observar qué ocurre con la economía local cuando crece el principal sector exportador.

En el caso neuquino, el informe destaca que la mejora alcanzó a la masa salarial, a los bienes transables por fuera del petróleo y gas y al resto de las actividades. Según los autores, el resultado muestra un efecto que se extiende más allá de la cadena hidrocarburífera.

El estudio también advierte que los resultados no son iguales en todas las provincias. En Santa Cruz, por ejemplo, el crecimiento de la minería quedó contrarrestado por la caída del petróleo, mientras que en San Juan y Salta el efecto de la minería sobre el resto de la economía fue más acotado.

Así, el intercambio entre Figueroa y Prat-Gay quedó planteado alrededor de una pregunta concreta: cuánto del crecimiento generado por Vaca Muerta termina alcanzando al resto de la economía neuquina. Mientras el exministro puso el foco en su recorrida por pymes y comercios, el gobernador respondió con un estudio que mide empleo, salarios y actividad en distintos sectores.