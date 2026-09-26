El presidente Javier Milei se sumó este sábado al cruce entre el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el exministro de Economía de la Nación, Alfonso Prat-Gay, al repostear el mensaje en el que el mandatario provincial defendió el impacto de Vaca Muerta y cuestionó las críticas al derrame de la actividad hidrocarburífera.

Prat-Gay, que días atrás estuvo en Neuquén con motivo de la Copa Davis, había sostenido que el oil and gas no derrama ni en esa provincia. Las afirmaciones circularon en X como un cuestionamiento al modelo extractivo y al relato oficial sobre el shale.

Figueroa respondió desde su cuenta oficial. “Como estas Alfonso Prat-Gay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco”, escribió. Y agregó: “Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea. La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad”.

El Gobernador adjuntó un trabajo del IERAL de la Fundación Mediterránea que presenta a Neuquén como “el caso más claro” de derrame amplio: no solo crecen petróleo y gas, también el resto de los bienes transables y otros sectores de la economía provincial.

Milei no agregó texto propio. Se limitó a republicar el post de Figueroa, un gesto que convierte una discusión provincial en un mensaje político nacional: Casa Rosada respalda al gobernador y al desarrollo de Vaca Muerta frente a una voz crítica del espacio que gobernó entre 2015 y 2019.

El cruce toca un punto sensible. Neuquén es la vitrina energética del país y concentra gran parte de la producción de petróleo y gas no convencional. El oficialismo nacional y el gobierno provincial coinciden en mostrar al yacimiento como motor de empleo, salarios y exportaciones.



