En un nuevo mensaje ante el sector empresario, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el programa económico del Gobierno, reconoció obstáculos en la lucha contra la inflación y volvió a descartar una salida a los mercados internacionales de deuda.

Durante su exposición en el 21° Simposio del IAEF, el funcionario sostuvo que, pese a las tensiones, la desaceleración de precios seguirá su curso. “La inflación va a converger a los guarismos que todos queremos. Lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar”, afirmó.

Sin embargo, también admitió las limitaciones del Gobierno para incidir en todos los factores que influyen en la dinámica inflacionaria. “Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda”, explicó, al tiempo que atribuyó parte de las dificultades a la pérdida de confianza. “La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos”, señaló.

En esa línea, profundizó: “No podemos forzarlos a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, al remarcar que la política económica se enfoca en el control de la emisión, pero no puede intervenir directamente sobre las decisiones de los ahorristas.

El ministro insistió en que el rumbo se mantendrá sin cambios, basado en equilibrio fiscal, disciplina monetaria y generación de პირობ para atraer inversiones. Además, fue categórico respecto al endeudamiento externo: “No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda”.

Caputo explicó que la decisión responde a una cuestión de costos y estrategia financiera. “No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo”, sostuvo, y detalló que el país ya cuenta con financiamiento para afrontar los próximos vencimientos por unos 9.000 millones de dólares.

El funcionario también apuntó contra el clima de desconfianza en el país y fue especialmente crítico con el pasado reciente. “En Argentina hoy es casi más difícil lidiar con el escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con la economía”, afirmó, y agregó: “El daño psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”.

Por último, se refirió al vínculo con el Fondo Monetario Internacional, en medio de las negociaciones en curso. “La relación con el FMI es espectacular... hoy es un placer trabajar con el Fondo”, aseguró, destacando el nivel de confianza alcanzado entre ambas partes.