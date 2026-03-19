La investigación por la desaparición de la niña en Córdoba continúa sin personas imputadas, mientras la Justicia avanza en el análisis de pruebas clave. La fiscal Silvana Pen confirmó que la menor se encuentra en buen estado de salud, aunque al momento del hallazgo presentaba signos de estrés y lesiones menores.

En el marco de la causa, se secuestraron 11 teléfonos celulares, que serán peritados para intentar reconstruir los hechos ocurridos durante el período en que la niña estuvo desaparecida.

Además, se analizan imágenes de cámaras de seguridad y se continúa con la toma de testimonios, en una investigación que no descarta ninguna línea.

Pen subrayó que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario, lo que limita la difusión de detalles sensibles del caso.

El operativo de búsqueda incluyó el uso de tecnología como drones con detectores de calor, en un despliegue que involucró a más de 100 efectivos.