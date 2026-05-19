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INSPIRADA EN EL PERITO MORENO

“¡No se roben mi obra!”: el artista Helmut Ditsch reclama por su obra retirada de Casa de Gobierno

El pintor dice que lleva tres semanas enviando mails a la Secretaría General de Presidencia sin obtener respuesta. La obra inspirada en el Glaciar Perito Moreno estuvo colgada 13 años en Casa Rosada y fue retirada en marzo.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 22:05
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El cuadro ingresó a la Casa de Gobierno durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y fue descolgado.

El pintor argentino, Helmut Ditsch, lleva tres semanas enviando mails a la Secretaría General de Presidencia sin obtener respuesta. El motivo: quiere saber el paradero de su obra inspirada en el Glaciar Perito Moreno, que fue retirada de una sala de Casa Rosada en marzo, después de haber estado colgada durante 13 años. Ante el silencio oficial, recurrió a las redes sociales: "No se roben mi obra. Tienen todo el derecho de descolgarla, pero también la obligación de devolvérmela", dijo desde Viena, donde reside hace años.

El cuadro ingresó a la Casa de Gobierno durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y fue descolgado, curiosamente, mientras el Congreso debatía la Ley de Glaciares. Ditsch, que registra varios récords de venta en el mercado del arte nacional, aclaró que en su momento cedió la obra al Gobierno y que ahora quiere recuperarla para entregarla a alguna institución pública que, según sus palabras, "sepa valorarla más".

"Hace tres semanas estoy enviando mails a la Secretaría General de Presidencia para pedirles información sobre el paradero de mi obra. Como no contestan, me comunico a través de esta vía para pedirles, amablemente, que me la devuelvan", expresó en el video publicado en sus redes, dirigido directamente a la secretaría que conduce Karina Milei.

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