El financista Federico "Fred" Machado, relacionado con el ex diputado José Luis Espert, llegó a un acuerdo con la fiscalía estadounidense para declararse culpable de lavado de activos y fraude fiscal a cambio de ser excluido de las acusaciones por narcotráfico. El acuerdo debe ser homologado por el juez William "Bill" Davis a partir de mañana.

El giro es significativo: cuando Machado llegó extraditado a Texas en noviembre de 2025, se declaró "no culpable" ante el mismo juez. Ahora, tras seis meses preso en una cárcel de Oklahoma, cambió radicalmente de estrategia. La admisión de culpabilidad en dos delitos le permitiría acceder a una pena reducida y, según el entorno del empresario, hasta quedar libre en pocos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que cumplió en su casa de Río Negro.

El acuerdo conocido esta semana no fija una pena concreta, pero la expectativa de sus abogados es evitar el camino que siguió su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable de narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

El caso había tenido un fuerte impacto político en Argentina: la causa que involucró a Machado obligó a Espert a bajarse de la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones de octubre, donde encabezaba la nómina de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Este lunes, Javier Milei celebró la novedad en X y la usó para atacar al periodismo: "Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert", escribió, calificando todo como "una operación política y mediática infame".

Sin embargo, el acuerdo con la fiscalía todavía no fue homologado por el juez, por lo que Machado sigue formalmente acusado de narcotráfico hasta que la resolución quede firme.