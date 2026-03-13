El nuevo número que fija la línea de pobreza

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos revelan un cambio fuerte en el umbral económico que marca la línea de pobreza en Argentina.

Según el último informe del organismo, una familia tipo —dos adultos y dos hijos— necesitó en febrero $1.397.617 para cubrir la Canasta Básica Total, el indicador que determina si un hogar se ubica por encima o por debajo de la pobreza.

Esa cifra equivale aproximadamente a US$1000, un nivel que marca un salto significativo respecto del inicio de la actual gestión nacional.

El salto desde que asumió el nuevo gobierno

Cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, la misma canasta se ubicaba en $495.798.

Al tipo de cambio de ese momento, ese monto representaba alrededor de US$619 para una familia tipo.

La comparación entre ambos momentos muestra que el ingreso mínimo necesario para no caer en la pobreza aumentó 38% en dólares desde entonces.

Cuánto se necesita para no ser indigente

El informe del INDEC también actualizó el valor de la Canasta Básica Alimentaria, que mide el nivel de indigencia.

Para una familia tipo, ese indicador alcanzó en febrero $644.088, lo que equivale a cerca de US$460.

En diciembre de 2023 esa misma canasta se ubicaba en $240.678, unos US$300 al tipo de cambio de ese momento, lo que implica un incremento en dólares cercano al 34%.

Qué explica la diferencia entre las canastas

La Canasta Básica Total incluye no solo alimentos sino también gastos vinculados a vivienda, transporte, servicios y otros consumos esenciales.

Por ese motivo, la evolución de esos rubros impacta directamente en el cálculo del ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de un hogar.

La actualización de esos costos es la que terminó empujando el umbral que fija la línea de pobreza hasta el nivel actual informado por el organismo estadístico.