La Dirección de Estadística y Censos informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Río Negro registró en febrero una variación mensual del 2,97%, con un acumulado anual del 23,52%. El dato confirma la presión inflacionaria en bienes básicos y servicios, con fuertes incrementos en frutas, verduras y energía.

El informe oficial detalla que la variación bimestral alcanzó el 5,35%, la trimestral el 7,88%, la cuatrimestral el 9,76% y la semestral el 13,65%, reflejando un ritmo sostenido de aumentos en el consumo cotidiano.

Entre los rubros que más incidieron en la suba se destacan los alimentos frescos. La zanahoria trepó más de un 20%, mientras que la naranja subió un 14% y la papa más del 9%. En paralelo, el gas natural se disparó un 23,37%, consolidándose como uno de los servicios con mayor impacto en el bolsillo de los hogares. También se registraron alzas en bebidas y servicios personales, como el corte de cabello masculino, que aumentó un 13,51%, y la soda, con un 12,16%.

No obstante, algunos productos mostraron retrocesos que moderaron el índice. La cebolla cayó más de un 12%, el cine redujo sus entradas en un 23%, y la electricidad retrocedió un 4,41%. Medicamentos como analgésicos y antifebriles también bajaron un 5,65%, mientras que el vinagre se abarató un 5,41% y las galletitas envasadas bajaron un 5, 66%.

El comportamiento dispar de los precios refleja la estacionalidad de ciertos alimentos y la dinámica de servicios regulados. Sin embargo, la tendencia general confirma que la inflación se mantiene elevada y con fuerte incidencia en la canasta básica. El acumulado anual del 23,52% marca el pulso de un escenario económico complejo, donde los aumentos en productos esenciales y servicios básicos condicionan el consumo de los hogares rionegrinos.

