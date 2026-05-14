El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Jujuy, Manuel Quintar, estacionó en el Congreso una camioneta Tesla Cybertruck, un vehículo eléctrico de lujo y que no se ven demasiado por estas latitudes, cuyo valor puede superar los 100.000 dólares según el modelo y costos de importación. Ante comentarios y denuncias, Quintar no se quedó atrás y respondió con ataques a quienes denunciaron la extraña situación.

La pick up, estacionada en la cochera de Diputados, generó inquietud en el oficialismo, especialmente por el contraste con el discurso de austeridad que promueve el Gobierno en medio de un ajuste fiscal significativo. Desde sus redes sociales, Quintar mostró con orgullo la camioneta junto a la frase: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”.

Los dichos sin filtro del diputado jujeño

En redes sociales luego de que se difundiera la versión de que pertenecería al diputado libertario Manuel Quintar. El propio legislador lo confirmó, pocas horas después, a través de su cuenta de X, escribiendo: "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la nuestra".

“No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando", enfatizó.

Según datos de su última declaración jurada también posee un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota.

Diputado jujeño Manuel Quintar llega al Congreso con Tesla Cybertruck y causa polémica

Quién es Quintar

Oriundo de Jujuy, Quintar asumió su banca en diciembre de 2023 tras el triunfo presidencial de Javier Milei. Se presenta como “abogado y deportista” y proviene de una familia dedicada al sector salud, administrando clínicas y obras sociales en el norte argentino. Posee el 33% de la empresa Servicios Sociales de Salud SRL y fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos en San Salvador de Jujuy.

Además de sus ingresos privados, Quintar cobra como diputado nacional un sueldo neto que, según datos oficiales de diciembre de 2025, asciende a 4.572.596,99 pesos. En sus redes, también destaca su pasión por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.

Cual es el patrimonio que ostenta

Respecto a su patrimonio, la última declaración jurada presentada el 1 de octubre de 2025 correspondiente al ejercicio 2024 no incluye la Tesla Cybertruck. En ese documento, Quintar declaró siete vehículos, entre ellos varias motos y camionetas, pero no la pick up eléctrica. También reportó ocho propiedades, aunque algunos detalles, como la valoración de su casa en Jujuy, sugieren posibles movimientos patrimoniales no detallados.

El patrimonio declarado disminuyó notablemente durante el 2024, pasando de 511 millones de pesos al inicio del año a 231,6 millones al cierre del período, sin registrar deudas ni beneficios fiscales extraordinarios.

La exhibición del Tesla Cybertruck provocó malestar en el oficialismo en un momento delicado marcado por la investigación judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y una reducción presupuestaria de casi 2,5 billones de pesos para 2026, afectando áreas clave como educación, salud y programas sociales.

Fuentes legislativas indicaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió a Quintar que retirara la camioneta del predio debido a la incomodidad generada. Desde el entorno del diputado aclararon que el vehículo está registrado a su nombre y que la falta de patente visible se debe a que el trámite de asignación está en curso. La camioneta fue adquirida legalmente en Estados Unidos y corresponde a la versión más potente del modelo.

En Estados Unidos, el precio base de una Cybertruck ronda los 69.990 dólares, mientras que la versión avanzada, conocida como Cyberbeast, puede alcanzar los 100.000 dólares. En Argentina, donde Tesla no tiene representación oficial, Quintar tuvo que pagar un monto superior para importar la pick up.

Manuel Quintar forma parte del sector de LLA liderado por Karina Milei y es considerado un adversario interno del senador Ezequiel Atauche. Antes de sumarse a la alianza libertaria, militó en el Partido Justicialista y fue candidato a legislador provincial en 2021.

En sus redes sociales, Quintar exhibe apoyo constante a Javier Milei y mantiene cercanía con figuras políticas como Martín Menem, a quien describe como “su amigo”. El diputado busca posicionarse para una posible candidatura a gobernador de Jujuy en 2027, enfrentando al actual mandatario Carlos Sadir.