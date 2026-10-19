La investigación judicial vinculada con las operaciones realizadas por el Banco Central con sus reservas de oro sumó una nueva presentación. El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y pidió allanar la sede de la autoridad monetaria.

La presentación busca avanzar sobre la posible intervención del Deutsche Bank como contraparte en operaciones realizadas durante 2024 y 2025 y determinar bajo qué condiciones fue seleccionado.

Dalbón solicitó que la Justicia investigue “cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.

La denuncia toma como uno de sus antecedentes las observaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre operaciones financieras del Banco Central. Según la interpretación planteada en la presentación judicial, esas operaciones habrían generado pérdidas por US$ 1.023 millones.

Qué pidió secuestrar en el Banco Central

Entre las medidas de prueba solicitadas aparece un allanamiento a la sede del BCRA para obtener documentación y registros electrónicos relacionados con las operaciones.

El pedido incluye servidores y casillas de correo institucionales, comunicaciones mantenidas con el Deutsche Bank, correos correspondientes a la Presidencia y al Directorio del organismo y registros de acceso y modificación de los documentos investigados.

“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados, los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes”, sostuvo Dalbón en su presentación.

El planteo del abogado constituye un pedido a la Justicia y no implica que el allanamiento haya sido autorizado.

La denuncia también alcanza a otro directivo del BCRA

La ampliación incorporó además a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del Banco Central.

Dalbón pretende que el organismo informe cómo fueron seleccionadas las contrapartes, cuáles fueron las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas y qué metodología se utilizó para estructurar y valuar las operaciones.

También reclamó conocer el costo total, incluyendo eventuales comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, además de identificar a los destinatarios de esos pagos y establecer si participaron intermediarios o asesores.

El pedido de información al Deutsche Bank

Otra de las medidas solicitadas apunta directamente al Deutsche Bank. El abogado pidió que la entidad informe si realizó operaciones con el Banco Central durante 2024 y 2025 y, en caso afirmativo, entregue los contratos y confirmaciones correspondientes.

También pretende conocer las comisiones u honorarios percibidos, las garantías constituidas y si existieron pagos a terceros relacionados con esas operaciones.

La posible participación del banco adquirió relevancia en la denuncia debido a que Caputo y Bausili trabajaron anteriormente en Deutsche Bank, aunque ese antecedente por sí mismo no acredita ninguna irregularidad en las operaciones investigadas.

Dalbón ya había denunciado a ambos funcionarios y solicitado sus detenciones, además de la del director del Banco Central Juan Curutchet, por presunta defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La nueva presentación deberá ahora ser evaluada por la Justicia, que tendrá que resolver si hace lugar a las medidas de prueba solicitadas y si autoriza el allanamiento requerido sobre el Banco Central.