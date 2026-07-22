El nuevo representante del Vaticano llegó al país y comenzará su agenda oficial

El secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, recibió este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien arribó al país para iniciar oficialmente su misión diplomática como representante de la Santa Sede.

Banach, un arzobispo estadounidense designado por el papa León XIV, presentará en los próximos días las cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y posteriormente ante el presidente Javier Milei, paso protocolar que le permitirá ejercer plenamente sus funciones diplomáticas en el país.

Nacido en Worcester, Estados Unidos, fue ordenado sacerdote en 1988, es doctor en Derecho Canónico y cuenta con una extensa trayectoria en el servicio diplomático del Vaticano. Antes de su designación para la Argentina se desempeñó como nuncio apostólico en Hungría, además de cumplir funciones en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania.

Su llegada es considerada un paso institucional importante para fortalecer el vínculo entre el Vaticano y el Gobierno argentino. La presencia de un nuevo representante pontificio es un requisito para avanzar en la organización de una eventual visita del papa León XIV, aunque desde la Santa Sede todavía no se confirmó oficialmente una fecha para ese viaje.

Desde la Cancillería señalaron que, una vez cumplido el proceso de acreditación, Banach comenzará formalmente su agenda de trabajo en Buenos Aires como principal enlace diplomático entre la Santa Sede y la Argentina.