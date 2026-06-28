El papa León XIV reclamó que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional" con Venezuela y anunció el envío de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica como primera contribución de emergencia, coordinada con el nuncio apostólico en Caracas, monseñor Alberto Ortega Martín, y el arzobispo de la capital, monseñor Raúl Biord Castillo. Al término del Ángelus, el pontífice se dirigió en español desde la ventana del Palacio Apostólico con un mensaje de cercanía directa: "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales". León XIV también agradeció y alentó "a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia", en referencia a los equipos de rescate internacionales que operan en La Guaira y otras zonas devastadas.

El gesto papal se amplió durante la clausura del Consistorio extraordinario, donde León XIV convocó al Colegio Cardenalicio de todo el mundo a sumarse a la solidaridad: "Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días. Encomendamos también al Señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación". El nuncio Ortega Martín, desde Caracas, difundió un video confirmando que el Papa seguía de cerca la situación y exhortó a los ciudadanos a "encontrar fuerzas en el consuelo de Dios".

En sintonía con el llamado vaticano, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó para este 28 de junio a una Jornada Nacional de Oración por los damnificados de Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Morón y Tucacas, "para que la oración compartida sea un bálsamo que mitigue las angustias y encienda la esperanza". Los obispos venezolanos expresaron en un documento oficial su solidaridad con las zonas más golpeadas y pidieron "el eterno descanso de los fallecidos" y "la pronta recuperación de todos los heridos". Con más de 1.400 muertos confirmados, miles de heridos y cientos de personas aún atrapadas bajo los escombros, Venezuela recibe este domingo la voz de un papa que eligió el español para hablarle directamente a un pueblo que lo necesita, en un gesto que va más allá del protocolo y toca la dimensión más personal de un pontífice con raíces latinoamericanas profundas.