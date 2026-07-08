La posible visita del papa León XIV a la Argentina volvió a ganar fuerza en los últimos días tras conocerse que el nuevo nuncio apostólico designado por el Vaticano, Michael Wallace Banach, podría arribar a Buenos Aires antes de que finalice julio. Aunque desde la Santa Sede no existe ninguna confirmación oficial sobre un viaje papal, fuentes eclesiásticas consideran que la llegada del nuevo representante diplomático constituye un requisito indispensable para comenzar a planificar una agenda de alto nivel entre el Vaticano y nuestro país.

El nuncio apostólico cumple funciones equivalentes a las de un embajador y es el encargado de articular los vínculos institucionales entre la Santa Sede y las autoridades argentinas. Su presencia resulta fundamental para coordinar aspectos protocolares, diplomáticos, de seguridad y logísticos ante una eventual visita del pontífice.

Qué actividades podría realizar León XIV en la Argentina

Dentro de la Conferencia Episcopal Argentina ya se analizan distintas alternativas en caso de concretarse el viaje del papa León XIV. Entre las actividades que aparecen en estudio figuran:

Un encuentro oficial con el presidente Javier Milei.

Una celebración multitudinaria en la avenida 9 de Julio.

Una misa popular en la Basílica de Luján.

Una posible visita a la provincia de Córdoba.

Reuniones con referentes sociales, religiosos y comunitarios.

La eventual llegada de Su Santidad podría enmarcarse en una gira sudamericana que también incluiría a Perú -país donde Robert Francis Prevost residió durante años- y Uruguay.

El papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre - Foto: Archivo

Uruguay aparece como una escala clave

Medios uruguayos informaron recientemente que una delegación del Vaticano visitó Montevideo para analizar posibles recorridos del Papa en ese país.

Entre las opciones evaluadas figura una visita a Paysandú, ciudad ubicada sobre el río Uruguay y conectada con la localidad entrerriana de Colón mediante el Puente Internacional General Artigas.

Esa cercanía geográfica alimentó las especulaciones sobre un posible recorrido binacional que incluya actividades tanto en Uruguay como en Argentina durante noviembre.

Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina

La última vez que un Papa visitó la Argentina fue en abril de 1987, cuando el entonces pontífice Juan Pablo II realizó una histórica gira pastoral por el país.

Aquel viaje se extendió durante seis días, entre el 6 y el 12 de abril, e incluyó actividades en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Paraná, Tucumán, Salta y otras ciudades. Posteriormente regresó en junio del mismo año para una visita de dos días vinculada al conflicto por el Canal de Beagle entre Argentina y Chile. Desde entonces ningún Papa volvió a realizar una visita oficial al país.