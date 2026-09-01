Nuevos aumentos desde septiembre: los gastos que subirán este mes

El comienzo de septiembre llega acompañado por una nueva tanda de aumentos que impactará sobre distintos gastos habituales de los hogares. Transporte, medicina prepaga y educación privada tendrán nuevas tarifas durante el mes, a las que se suman incrementos en peajes y otros servicios.

Los ajustes se producen en un contexto en el que la inflación de julio fue del 2,1%, un dato que funciona como referencia para varias de las actualizaciones. Sin embargo, los porcentajes no serán iguales en todos los rubros y, en algunos casos, estarán por encima de ese registro.

Uno de los principales impactos estará en el transporte público del AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos tendrán una actualización del 4,1% y el boleto mínimo pasará a $887,99. En los servicios bajo jurisdicción bonaerense, el aumento será del 4,3% y el mínimo llegará a $1.158,97.

El subte porteño también aumentará un 4% y el viaje pasará a costar $1.753. En los trenes metropolitanos, el boleto mínimo quedará en $480 para las principales líneas del AMBA.

Los peajes de las autopistas porteñas tendrán incrementos cercanos al 4%, con valores que dependerán del corredor, el horario y el tipo de vehículo.

Prepagas y colegios también aumentan

La medicina prepaga tendrá nuevas actualizaciones durante septiembre. Según la empresa y el plan contratado, los incrementos informados se ubican entre 1,9% y 3,11%. Algunas de las principales empresas del sector aplicarán subas en torno al 2% y 3%.

La educación privada también tendrá aumentos. En la Ciudad de Buenos Aires, las cuotas de los colegios con aporte estatal podrán subir hasta un 4,2%, mientras que en la provincia de Buenos Aires la actualización autorizada será del 2,5%.

En el caso de los servicios públicos, el escenario es diferente. Al momento de comenzar septiembre todavía quedaban pendientes algunas definiciones sobre los nuevos valores de electricidad y gas en el AMBA. El agua, en tanto, ya tenía previsto un incremento del 2,37% para los usuarios de AySA.

También habrá modificaciones en determinados contratos de alquiler y una actualización del 1,8% para el personal de casas particulares.

Para quienes viven en Neuquén y otras provincias, los porcentajes y valores del transporte y de determinados servicios pueden ser diferentes, ya que buena parte de los aumentos informados para septiembre corresponden a tarifas reguladas por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires o el Gobierno nacional.

De todos modos, el escenario vuelve a mostrar un dato que atraviesa a los hogares de todo el país: septiembre comienza con nuevos incrementos en gastos que forman parte del presupuesto mensual, mientras la evolución de los ingresos y la inflación siguen siendo determinantes para medir su impacto real sobre el consumo.