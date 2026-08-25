Neuquén acordó la paritaria con Vialidad: habrá IPC, aumentos y dos bonos

El Gobierno de Neuquén llegó a un acuerdo sobre la nueva pauta salarial con la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), tras la atención de una serie de puntos específicos del sector.

La reunión en Casa de Gobierno fue encabezada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano. Por el gremio estuvo su secretario general Carlos Roselli.

Tobares indicó: “La pauta está dentro de los lineamientos genéricos en los que hemos cerrado los acuerdos con el resto de los gremios; brinda garantía y previsibilidad y es la que mayor protección brinda a los trabajadores públicos en todo el país”.

“Haber alcanzado un entendimiento con los trabajadores viales es muy importante, nos posiciona con una pauta salarial acordada hasta junio de 2027 prácticamente con todos los gremios”, manifestó el ministro.

“Esto nos da previsibilidad y tranquilidad para garantizar a todos los neuquinos que todas las áreas del Estado van a estar funcionando y atendiendo las múltiples necesidades que tiene nuestra ciudadanía”, agregó.

“Este acuerdo forma parte de las políticas de orden y redistribución que lleva adelante el gobernador Rolando Figueroa, en este caso a través del salario de garantizar una multiplicidad de servicios y prestaciones que los neuquinos requieren”, finalizó.

También estuvieron presentes los subsecretarios de Gobierno, Juan Grandi y de Recursos Humanos, Juan González.

Detalles del acuerdo

El acuerdo contempla una actualización salarial por índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de octubre de 2026, enero de 2027, abril de 2027 y julio de 2027.

Las variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del 50% del IPC elaborado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además, se incorporó una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de $410.000, a abonarse durante la segunda quincena de septiembre de 2026; y una segunda suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de $480.000, a abonarse durante la segunda quincena de enero de 2027. Estas sumas serán extensivas al sector pasivo, en las proporciones previstas por Ley.

También se aplicará un incremento salarial del 4% en los haberes de noviembre de 2026, sobre los haberes conformados luego de la actualización salarial correspondiente a octubre de 2026. Y luego se sumará un incremento salarial del 3% en los haberes de enero de 2027, sobre los haberes conformados luego de la aplicación de la actualización salarial correspondiente a enero de 2027.

Se atendieron aspectos particulares del sector como ascensos y promociones, creación de vacantes para reforzar los planteles operativos y administrativos. Finalmente, se acordó dar continuidad al proceso de Mesa de Negociación Colectiva para la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo, así como el desarrollo de mesas técnicas en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad.