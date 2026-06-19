Las Islas Malvinas forman parte de la memoria histórica y cultural de Argentina, y a pesar de estar bajo administración británica, siguen siendo un destino turístico único en el Atlántico Sur. Los argentinos pueden visitarlas y recorrer sus múltiples atractivos naturales y emblemáticos.

Ubicadas sobre la plataforma continental argentina, las Malvinas están compuestas por dos islas principales y cerca de 200 islotes menores. El archipiélago atrae a quienes buscan disfrutar de su diversa fauna marina, paisajes naturales y sitios vinculados a la Guerra de 1982.

Actualmente, la única conexión aérea comercial disponible para llegar a las Malvinas desde Argentina es a través de la aerolínea Latam, que opera un vuelo semanal entre Punta Arenas, en Chile, y Mount Pleasant, el aeropuerto principal de las islas. Esta ruta realiza una escala mensual en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, facilitando el acceso desde territorio argentino sin necesidad de partir desde Chile.

Guía para viajar a las Islas Malvinas: requisitos, vuelos y lugares para visitar

Precios y requisitos para visitar las Malvinas

El costo promedio de los pasajes ida y vuelta, saliendo desde Punta Arenas, ronda los 500.000 pesos argentinos, aunque pueden variar según la fecha y disponibilidad.

Los ciudadanos argentinos no requieren visa para ingresar a las Malvinas como turistas, pero deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades locales. Entre los más importantes se encuentra la contratación de un seguro de viaje con cobertura médica y evacuación sanitaria, además de demostrar fondos suficientes para la estadía y presentar reservas de alojamiento.

El seguro médico debe cubrir un mínimo de 2 millones de dólares en gastos médicos y evacuación sanitaria, según las exigencias oficiales. Los precios de estos seguros oscilan entre 15 y 50 dólares por semana, aumentando hasta 150-200 dólares para viajes prolongados, dependiendo de la aseguradora y la duración del viaje.

Durante el check-in o en los controles migratorios, es habitual que se soliciten comprobantes de hospedaje y detalles del itinerario dentro del archipiélago. La oferta hotelera es limitada y está concentrada principalmente en Puerto Argentino (Stanley), la principal localidad y puerta de entrada para turistas.

Los alojamientos suelen tener capacidad reducida y es necesario reservar con anticipación. Los precios rondan los 150 dólares por noche, aunque varían según la temporada y tipo de establecimiento.

La temporada ideal para visitar las Malvinas se extiende entre octubre y abril, cuando el clima es más benigno. Febrero es considerado uno de los meses más agradables, aunque el viento es una constante durante todo el año.

Entre los principales puntos turísticos destacan Puerto Argentino, el centro urbano más importante, y el Cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos en la Guerra de 1982. Además, el archipiélago es reconocido por sus colonias de pingüinos, elefantes marinos y otras especies que atraen a visitantes de todo el mundo.