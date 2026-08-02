Kicillof acusó a Milei de extorsionar a las provincias para asegurar su reelección

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó a Javier Milei de utilizar los recursos públicos como un mecanismo de presión sobre las provincias para conseguir respaldo legislativo, avanzar con la eliminación de las PASO y garantizar su proyecto de reelección.

A través de una columna publicada en un medio nacional, el mandatario bonaerense sostuvo que la administración nacional ejerce una "asfixia financiera" sobre las 24 jurisdicciones y aseguró que, para el Presidente, "gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección".

En ese marco, cuestionó con dureza la política económica impulsada por la Casa Rosada y afirmó que más de 300.000 puestos de trabajo se perdieron durante la actual gestión, mientras 26.000 empresas cerraron sus puertas. Según indicó, el modelo económico beneficia únicamente a sectores como la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera, mientras que la industria, el comercio y la construcción continúan en retroceso.

"La industria acumula una caída del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%", afirmó Kicillof, quien además sostuvo que el creciente endeudamiento de las familias llevó la morosidad a niveles superiores a los registrados durante la crisis de 2001.

El gobernador también apuntó contra las negociaciones impulsadas por el Gobierno nacional para modificar el sistema electoral y sostuvo que el Ejecutivo utiliza los recursos de las provincias como moneda de cambio.

"El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo", expresó.

En ese sentido, aseguró que la Nación ofrece préstamos o adelantos de coparticipación a las provincias a cambio de respaldo parlamentario. "Les presta a las provincias el dinero que antes les birló", afirmó.

Kicillof aseguró además que las provincias acumulan una pérdida superior a 47 billones de pesos a valores constantes, equivalente a cuatro puntos del Producto Bruto Interno, como consecuencia de la caída de la coparticipación, la baja en la recaudación y la reducción de las transferencias nacionales.

Para el mandatario bonaerense, el supuesto superávit fiscal exhibido por el Gobierno tiene una explicación directa. "El 'superávit' acumulado por el gobierno nacional es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias. Algo huele mal en ese supuesto equilibrio", sostuvo.

En el cierre de su mensaje, llamó a construir una alternativa política de alcance federal y advirtió sobre las consecuencias de una continuidad del actual rumbo económico.

"Ninguna provincia puede desarrollarse sola en un país que se desintegra", afirmó, y concluyó que "cuatro años más de un gobierno que abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder causarían daños irreparables".