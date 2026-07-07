Papelón en Comodoro Py: convocaron por error a un homónimo en la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) protagonizó un episodio inusual durante una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, al convocar por error a un testigo que resultó ser un homónimo de la persona que realmente debía declarar. La confusión quedó expuesta apenas comenzó el interrogatorio, cuando el hombre aclaró que no era el testigo buscado.

La audiencia se desarrollaba con normalidad en los tribunales federales de Comodoro Py cuando el presidente del tribunal inició las preguntas dirigidas al contador Juan Carlos Santos. El magistrado le consultó si había trabajado en la entonces AFIP -actual ARCA- durante 2018, pero el hombre respondió en varias oportunidades que no. Fue entonces cuando interrumpió el intercambio y dijo: "Puedo aclarar algo, ustedes se equivocaron de Juan Carlos Santos".

La revelación sorprendió a los jueces, quienes comprobaron que habían citado a una persona que compartía nombre y apellido con el verdadero testigo, pero que no tenía ningún vínculo con el expediente que investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Tras advertir la equivocación, el hombre contó que había regresado del exterior para cumplir con la citación judicial y que nunca recibió una explicación clara sobre el motivo de la convocatoria. "Nadie me explicó nada. Me llegó un WhatsApp diciendo que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto", expresó antes de retirarse de la sala.

Los integrantes del tribunal le ofrecieron disculpas por el error administrativo y dieron por terminada su participación en la audiencia. Posteriormente, el TOF 7 continuó con la recepción de los testimonios previstos para esa jornada dentro del juicio oral.

El episodio generó sorpresa entre las partes presentes y quedó registrado como uno de los momentos más llamativos desde el inicio del debate oral por la causa Cuadernos, uno de los procesos judiciales más relevantes sobre presuntos hechos de corrupción en la obra pública argentina.