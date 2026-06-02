Una audiencia prevista para este martes en el juicio de la causa Cuadernos debió ser suspendida debido a un problema de conectividad que afectó a los tribunales federales de Comodoro Py. La situación impidió el desarrollo normal de las declaraciones testimoniales previstas para la jornada.

Quiénes no pudieron prestar declaración tras el corte de Internet en Comodoro Py

Entre quienes debían comparecer ante el Tribunal Oral Federal N°7 se encontraban el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic, cuyos testimonios quedaron postergados.

Según trascendió, la interrupción del servicio estuvo vinculada a un robo de cables de fibra óptica que provocó un corte general de internet en la zona donde funcionan los tribunales federales. Ante la imposibilidad de garantizar la conectividad necesaria para el desarrollo de la audiencia, el tribunal resolvió suspender la actividad y reprogramar el cronograma previsto.

La situación se produce en una etapa donde el juicio continúa incorporando declaraciones consideradas relevantes para la reconstrucción de los hechos investigados. De acuerdo con información conocida durante la jornada, el avance de las audiencias viene mostrando un ritmo más lento de lo previsto. Durante mayo, apenas pudieron declarar ocho testigos de los 43 convocados, debido principalmente a la extensión de cada exposición.

Uno de los testimonios más extensos fue el de Hilda Horovitz, ex esposa del fallecido chofer Oscar Centeno, quien ratificó ante la Justicia la existencia de bolsos con dinero en el departamento donde convivía con su ex marido. Mientras tanto, la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial continuaba trabajando para restablecer completamente el servicio.

Frente a este escenario, el TOF 7 decidió reprogramar las declaraciones para el próximo jueves 4 de junio, cuando se retomará el cronograma de los testigos que no pudieron declarar durante esta jornada.