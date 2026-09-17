Paritaria universitaria: no hubo acuerdo y habrá una nueva marcha federal

La paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes y no docentes universitarios terminó sin acuerdo y derivó en un nuevo esquema de medidas de fuerza. Los sindicatos convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, frente al Palacio de Tribunales, mientras ADUBA y APUBA anunciaron un paro escalonado de 23 días en la Universidad de Buenos Aires.

La nueva movilización fue definida después de la reunión realizada este jueves en el Palacio Pizzurno, donde el Ejecutivo mantuvo la propuesta salarial presentada en el encuentro anterior. Según las fuentes consultadas por TN, el Gobierno ratificó un incremento del 3% que considera vinculado al cumplimiento de lo dispuesto judicialmente, mientras que las organizaciones sindicales rechazaron la oferta.

La discusión gira, principalmente, en torno a la recomposición de los salarios universitarios. El Gobierno sostiene que su cálculo parte del acuerdo alcanzado el 10 de junio, al que suma el aumento ofrecido ahora, mientras que los gremios reclaman una recomposición mayor y plantean que debe aplicarse el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario. Según el sector sindical, todavía existe una diferencia de alrededor del 32,5% respecto del poder adquisitivo que buscan recuperar.

Como consecuencia del fracaso de la negociación, ADUBA y APUBA resolvieron además una medida de fuerza escalonada durante cinco semanas. El cronograma comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, con ceses rotativos y actividades de visibilización en distintas facultades, dependencias y unidades académicas de la UBA.

La primera semana abarcará el Rectorado, Medicina, FADU, Farmacia y Bioquímica e Ingeniería, entre el 21 y el 25 de septiembre. Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre será el turno de Ciencias Exactas y Naturales, el Centro Cultural Rojas, Ciencias Económicas, Derecho y Odontología.

El cronograma continuará del 5 al 9 de octubre con el Colegio Nacional de Buenos Aires, DOSUBA, Psicología, Ciencias Sociales y la Escuela Carlos Pellegrini. La cuarta semana, del 12 al 16, alcanzará a la Coordinación de Deportes, Filosofía y Letras y Ciencias Veterinarias, mientras que la última etapa, del 19 al 23 de octubre, incluirá al CBC, Agronomía, los institutos Lanari-Vaccarezza y Roffo y el Hospital de Clínicas.

La marcha del 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales se realizará en paralelo con este cronograma. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que la convocatoria responde a la falta de avances en la negociación salarial, al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y al debate del Presupuesto 2027.

El conflicto salarial se superpone con la discusión presupuestaria. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales. El Gobierno sostiene que ese monto representa un incremento nominal frente a las transferencias de 2026, mientras que las autoridades universitarias cuestionan que esa comparación no refleje la evolución de los precios.

La disputa también tiene un componente judicial. Los sectores universitarios reclaman el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con las actualizaciones salariales y presupuestarias. El juez Martín Cormick había ordenado al Ejecutivo aplicar esas disposiciones y la Corte Suprema confirmó la vigencia de esa medida cautelar el 25 de junio, según los antecedentes citados por medios que cubrieron el conflicto.

Por ahora, la negociación quedó sin una nueva convocatoria y el conflicto continuará con medidas escalonadas en la UBA y una movilización federal en octubre, mientras el Gobierno y las organizaciones universitarias mantienen posiciones diferentes tanto sobre la recomposición salarial como sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.