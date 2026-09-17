PASO en 2027: el Gobierno busca eliminarlas y las provincias presionan para mantenerlas

El Gobierno nacional busca avanzar con una reforma electoral que tiene como uno de sus principales objetivos eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero el proyecto todavía enfrenta la necesidad de construir acuerdos con los bloques provinciales en el Congreso.

La discusión volvió a tomar impulso esta semana en el Senado, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento de la reforma. El oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios para aprobar los cambios, mientras distintos sectores plantean alternativas, entre ellas mantener las PASO pero convertirlas en optativas.

El proyecto del Ejecutivo propone eliminar directamente las PASO. En cambio, una iniciativa impulsada por la senadora de Despierta Chubut Edith Terenzi plantea conservarlas y quitarles el carácter obligatorio. La diferencia es uno de los principales puntos de negociación entre La Libertad Avanza, los bloques dialoguistas y las representaciones provinciales.

La discusión adquiere una dimensión particular porque varios gobernadores consideran que las primarias pueden funcionar como una instancia previa para ordenar la oferta electoral dentro de cada distrito. En algunas provincias, además, las disputas internas entre dirigentes podrían definir candidaturas que luego confluyan en una misma fuerza política.

Uno de los casos que aparece en el debate es el de Tucumán, donde el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó su intención de buscar la continuidad en el cargo en las elecciones previstas para el 9 de mayo de 2027 y mantiene diferencias políticas con su antecesor, el senador nacional Juan Manzur. La existencia de una instancia previa de competencia podría ser utilizada para dirimir esas diferencias dentro del mismo espacio.

El escenario provincial también muestra que no existe una única posición frente a las PASO. Mientras el Gobierno nacional impulsa su eliminación, otras fuerzas plantean mantenerlas con modificaciones, y los representantes de cada distrito evalúan el impacto que tendría el cambio sobre sus propias elecciones y estructuras partidarias.

La reforma no se limita a las primarias. El proyecto oficial también contempla modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, la Boleta Única de Papel, los requisitos para conservar la personería jurídica de las fuerzas y la elección de representantes ante el Parlamento del Mercosur.

El tratamiento parlamentario está condicionado además por las mayorías requeridas para modificar la legislación electoral. La iniciativa necesita 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados, lo que obliga al oficialismo a negociar con bloques que no integran La Libertad Avanza.

A esto se suma la advertencia de la Cámara Nacional Electoral, que reclamó que las reglas que regirán los comicios de 2027 sean definidas con suficiente anticipación para garantizar la organización del proceso electoral.

Con el calendario de 2027 cada vez más cerca, el Congreso deberá resolver si las PASO continúan vigentes, si pasan a ser optativas o si finalmente son eliminadas. Por ahora, el proyecto del Gobierno continúa en etapa de negociación y las posiciones de los bloques provinciales resultan determinantes para definir su futuro parlamentario.