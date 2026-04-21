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MAILS FALSOS

Ciberestafa: advierten por correos falsos sobre la línea *910 para bloquear celulares robados

El mensaje, que llega desde una dirección que simula pertenecer al Gobierno, utiliza un tono informativo y menciona un servicio real. Esta estrategia busca generar confianza inmediata en la víctima y facilitar el engaño.

 

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Martes, 21 de abril de 2026 a las 20:11
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Alertan por mails falsos que usan la línea *910 para estafar usuarios

Una nueva modalidad de ciberestafa comenzó a circular a través de correos electrónicos que simulan ser oficiales y promocionan la línea *910, un servicio real del Gobierno para bloquear celulares robados. Sin embargo, el mensaje es falso y contiene enlaces maliciosos.

El mail llega con el asunto: “¿Te robaron o perdiste el celular? Línea *910 Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso”, y aparenta haber sido enviado desde una dirección institucional. A simple vista, puede resultar creíble, ya que replica el formato de comunicaciones oficiales.

No obstante, las autoridades confirmaron que este correo no tiene ningún vínculo con el Gobierno y forma parte de una maniobra fraudulenta. El objetivo es engañar a los usuarios para que hagan clic en un enlace que puede derivar en el robo de datos personales o la instalación de software malicioso.

En el contenido del mensaje, los estafadores explican que ante un robo o pérdida del celular se puede evitar el uso indebido de la línea. Este argumento se apoya en un servicio real, lo que refuerza la credibilidad del engaño.

Especialistas en seguridad informática recomiendan no ingresar a enlaces sospechosos, verificar siempre el remitente y evitar compartir información sensible. Además, recuerdan que los canales oficiales del Estado no solicitan datos personales mediante correos electrónicos de este tipo.

Cómo saber si un correo del Gobierno es legítimo

Toda la información oficial del gobierno argentino se publica exclusivamente en el portal argentina.gob.ar

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