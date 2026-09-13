El Senado retoma la reforma electoral: la pelea por las PASO

El Senado comenzará este martes a debatir la reforma electoral impulsada por el Gobierno, mientras La Libertad Avanza acelera las negociaciones con los bloques aliados para conseguir los votos que necesita. El proyecto será analizado desde las 15.30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en una discusión que tendrá como principal punto de conflicto la eliminación de las PASO.

El tratamiento llega después de la advertencia de la Cámara Nacional Electoral, que pidió que cualquier modificación al sistema de votación sea definida con suficiente anticipación para poder aplicarla en las elecciones de 2027. Para el oficialismo, ese factor agrega presión sobre una negociación que permanece trabada desde hace meses.

La eliminación de las primarias es uno de los puntos que más dificultades genera entre el Gobierno y sus aliados. La Libertad Avanza la considera una pieza central de su estrategia electoral para 2027, pero distintos espacios políticos no quieren desprenderse de una herramienta que podría resultarles útil para resolver sus propias internas.

Ante la falta de consenso, el oficialismo comenzó a analizar alternativas a la eliminación definitiva de las PASO. Una de ellas es suspenderlas para las elecciones de 2027, como ocurrió con los comicios legislativos de 2025. Otra posibilidad es incorporar un esquema de primarias optativas para los partidos o alianzas que necesiten utilizarlas para definir sus candidaturas.

La negociación también incorporó otros temas. En el Senado, el oficialismo sumó al debate proyectos de Ficha Limpia y de PASO optativas, una señal dirigida principalmente a los bloques que pueden resultar determinantes para conseguir una mayoría.

La reunión de este martes tendrá inicialmente un carácter informativo y servirá para comenzar a ordenar el tratamiento de las distintas iniciativas. La Comisión de Asuntos Constitucionales es presidida por el senador fueguino Agustín Coto, de La Libertad Avanza, y el encuentro está previsto para las 15.30.

Pero el núcleo de la negociación no estará solamente dentro del Congreso. Los gobernadores tendrán un papel decisivo, ya que el Gobierno busca que los acuerdos políticos en las provincias también se traduzcan en respaldo parlamentario. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene planteando la necesidad de acompañar la reforma en sus reuniones con mandatarios provinciales, mientras Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem participan de las conversaciones partidarias.

Hasta ahora, distintos gobernadores se expresaron a favor de avanzar con la reforma y con la eliminación de las PASO, entre ellos Claudio Poggi, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Rogelio Frigerio, Leandro Zdero y Rolando Figueroa. Sin embargo, ese respaldo todavía no alcanza para garantizar los números necesarios en el Senado.