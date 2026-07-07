Un jurado popular condenó a prisión perpetua a Maximiliano Pilepich, Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas por el asesinato del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado dentro de una valija en Ingeniero Budge durante julio de 2023.

El veredicto se conoció este lunes por la noche, tras varias jornadas de debate en los Tribunales de Lomas de Zamora. Los tres acusados recibieron la única pena prevista para el delito por el que fueron juzgados.

Durante los alegatos, la fiscal Marcela Dimundo solicitó que el jurado declarara culpables a los imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por codicia y por el uso de arma de fuego. El pedido fue acompañado por el abogado querellante Javier Baños, representante de la familia de la víctima. Para la fiscalía, las pruebas reunidas durante la investigación acreditaron la responsabilidad de los tres condenados en el crimen del empresario.

La causa, sin embargo, continuará con otro proceso judicial. Flavia Bomrad, Luis Contreras, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Blanca Gladys Cristaldo —esta última acusada por presunto encubrimiento— todavía deberán afrontar un juicio por estos hechos.

La investigación del crimen

El 23 de julio de 2023, parte del cuerpo de Pérez Algaba fue encontrado dentro de una valija roja abandonada en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge. Días después aparecieron otros restos distribuidos en mochilas y bolsas.

Según la reconstrucción de la fiscalía, el móvil del asesinato fue económico. La investigación sostiene que el empresario fue citado el 18 de julio de 2023 a un predio ubicado en General Rodríguez con la promesa de cobrar una deuda cercana a 50 mil dólares que reclamaba a quienes habían sido sus socios comerciales. El encuentro se realizó en el barrio privado Renacer, un emprendimiento inmobiliario en desarrollo. Para los investigadores, Pérez Algaba fue víctima de una emboscada y recibió dos disparos por la espalda que provocaron su muerte. Posteriormente, el cuerpo fue descuartizado con el objetivo de dificultar su identificación. Sin embargo, uno de los bolsos donde fueron abandonados los restos contenía el DNI de la víctima, una evidencia clave que permitió identificar rápidamente el cuerpo y reconstruir los últimos movimientos del empresario.