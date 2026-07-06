Un hombre de 71 años, identificado por las autoridades como Montes, fue hallado sin vida durante la tarde de este lunes 6 de julio dentro de una vivienda ubicada en las calles Chaco y Comodoro Rivadavia, en la localidad de Centenario.

El operativo comenzó poco después de las 15, cuando un vecino dio aviso a los servicios de emergencia. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría 52 y Bomberos Voluntarios, quienes ingresaron al domicilio y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Aunque los primeros indicios apuntan a una muerte por causas naturales, la Policía activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones. Un familiar directo del hombre se encontraba en la vivienda al momento de la intervención y el caso quedó bajo las actuaciones de rigor.

El hallazgo movilizó a Bomberos y a la Policía

El llamado de un vecino puso en marcha el operativo de emergencia durante la tarde del lunes. Al arribar al domicilio, el personal constató que el hombre ya había fallecido.

Las autoridades identificaron a la víctima como Montes, de 71 años, mientras que un familiar permanecía en el lugar cuando ingresaron los equipos de emergencia.

¿Qué se sabe sobre la causa de la muerte?

De acuerdo con la información preliminar, no se detectaron indicios de violencia ni de intervención de terceros.

Por ese motivo, la principal hipótesis es que se trató de una muerte natural. Sin embargo, como ocurre en todos los fallecimientos registrados dentro de un domicilio, la Policía realizó las actuaciones correspondientes para documentar el hecho y determinar oficialmente las circunstancias del deceso.

Cómo actúan las autoridades en estos casos

En Neuquén, cada vez que una persona es hallada sin vida en una vivienda, intervienen las fuerzas de seguridad y se activa un protocolo que busca preservar el lugar y establecer la causa del fallecimiento.

Aunque exista una presunción de muerte natural, los procedimientos incluyen la intervención policial y, cuando corresponde, la comunicación con las autoridades judiciales para descartar cualquier otra hipótesis.