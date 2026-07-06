El pasado domingo Personal del Grupo Táctico Operativo de Fauna, junto a guardafaunas de Piedra del Águila y Picún Leufú, efectivos de la Dirección Seguridad Interior Limay, la Comisaría 8ª y el Destacamento Santo Tomás, identificaron al presunto responsable de la caza ilegal de un puma, una especie protegida por la legislación vigente.

Esto se logró tras una larga investigación, que comenzó con una denuncia por redes sociales por el sacrificio de un ejemplar de puma.

Las autoridades lograron identificar al infractor y labrar el acta correspondiente. Además, la situación se tornó más indignante ya que encontraron tanto el cuero como el craneo del ejemplar asesinado, elementos que quedaron secuestrados para continuar con las actuaciones.

Se recuerda que la caza de pumas está prohibida y conlleva infracciones, excepto en casos contemplados por la normativa vigente, por lo que cual estos hechos deben ser denunciados.