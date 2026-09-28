La Justicia de Estados Unidos autorizó al fondo Titan Consortium a iniciar el proceso para embargar activos argentinos en territorio estadounidense. La medida busca cobrar una deuda de US$390,9 millones más intereses, originada en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. La decisión lleva la firma de la jueza Jia Cobb, del Distrito de Columbia, y tiene fecha del viernes 25 de septiembre.

A partir de este lunes 28 de septiembre, el fondo puede presentar los pedidos de embargo en cualquier distrito judicial de Estados Unidos. La jueza consideró que transcurrió un plazo razonable desde la sentencia y que, en los 21 meses posteriores, la Argentina no realizó ningún intento de cumplir con la orden de pago.

El origen del reclamo

El conflicto se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando las compañías estaban bajo control del grupo español Marsans. Marsans presentó una demanda ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que en 2017 condenó a la Argentina a pagar US$321 millones más intereses. El fallo quedó firme en 2019.

Como el CIADI no tiene capacidad para ejecutar sus propias sentencias, los acreedores deben recurrir a tribunales nacionales. Marsans vendió los derechos del litigio a Burford Capital, que a su vez los transfirió a Titan Consortium. El fondo presentó en 2021 una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte del Distrito de Columbia.

La batalla judicial

Argentina intentó frenar el cobro invocando un plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, los tribunales estadounidenses rechazaron ese argumento y determinaron que el plazo aplicable era de 12 años.

En julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia y dejó firme el monto ejecutable de US$390.907.155,55 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores. Con esa instancia agotada, solo restaba la habilitación para iniciar los embargos, que llegó este viernes.

Qué activos podrían embargarse

El especialista en litigios contra Argentina, Sebastián Maril, explicó que Titan deberá decidir sobre qué activos intentará embargar. "Los activos más indicados serían los aviones de Aerolíneas", señaló. También advirtió que las aeronaves de propiedad de la línea de bandera "no deberían estar viajando a EE.UU." por el riesgo de ser retenidas.

El caso aparece registrado en las jurisdicciones de Nueva York y Washington, aunque los embargos podrían pedirse en otros distritos. El Gobierno argentino incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una partida de US$1.100 millones destinada al pago de sentencias y laudos de tribunales extranjeros, según el artículo 49.

La respuesta del Gobierno

Fuentes de la Procuración del Tesoro confirmaron el fallo y señalaron que "el Gobierno está analizando todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar mitigar o reducir el impacto de esta sentencia". La decisión no implica un embargo inmediato, sino que habilita a Titan a identificar activos y presentar los pedidos correspondientes ante los tribunales competentes.